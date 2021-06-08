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BioNTech aşısı ile umut verici araştırma: Yüzde 91 koruyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yaptığı araştırmanın verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Yetkililer Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının koruyuculuk oranını ve hastalığı engelleme seviyesini açıkladı.
BioNTech aşısı ile umut verici araştırma: Yüzde 91 koruyor

Corona virüsü salgını sonrasında gündemden düşmeyen mRNA teknolojisine sahip corona virüsü aşıları ile ilgili kapsamlı veriler dün gece kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) elde ettiği verileri analiz ederek yayınladığı raporlarda Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının kullandığı mRNA teknolojisine sahip aşıların koruyuculuk oranı açıklandı.

Belgelerde mRNA teknolojisine sahip aşıları kullananların ve her iki dozu da olan kişilerin Covid-19 bulaşmasına karşı yüzde 91 oranında korunduğu görülüyor.

17 HAFTA BOYUNCA İZLEDİLER

CDC’nin dört haftalık verileri inceleyerek elde ettiği bulgularda, “Sağlık çalışanları ve diğer zorunlu meslek gruplarında çalışanların verilerinden elde edilen sonuçlar mRNA aşılarının etkisinin gerçek hayatta da karşılığı olduğunu kanıtladı. Daha da önemlisi bu araştırma iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsü bulaşan kişilerde mRNA aşıların etkisini gözler önüne serdi” denildi.

Verilerde 3.975 kişinin 17 hafta boyunca düzenli olarak yaptıkları Covid-19 test sonuçları analiz edilirken, bu kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda vücuttaki tespit edilebilir virüs oranı ve katılımcıların kaç gün pozitif vaka olarak kayıtlarda kaldığı izlendi.

TEK DOZDA YÜZDE 81

Yetkililer, “İki doz aşı olanlarda bulaş riski yüzde 91 oranında azaldı. Tek doz aşı olanlarda ise bulaş riski yüzde 81’e düştü. Bu veriler semptom gösteren ve semptom göstermeyen vakaları kapsıyor” açıklamasını yaptı.

İki doz ya da tek doz aşı olanların ortalama olarak 6 gün daha az hasta olduğu belirtilirken, bu kişilerin hastalığı ortalama olarak 2 gün daha az yatakta geçirdiği vurgulandı. Bu kişilerin ayrıca semptom gösterme riskinin de yüzde 60 daha az olduğu belirtildi.

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