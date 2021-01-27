BİR ÇÖKÜŞÜN ANATOMİSİ (!)

Devir: “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye..”

1500’lü yılların sonu:

- Takiyüddin’in İstanbul Tophane sırtlarında kurduğu ve Avrupa’da eşi benzeri bulunmayan gözlemevi Kadızade efendilerin “Uğursuzluk getirir, yıkılmalıdır” şeklindeki kışkırtmalarıyla yıkıldı..

1600’lü yıllar:

- Osmanlı medresesinde fen bilimleri ve matematik öğretiminin meşru olup olmadığı tartışıldı.Osmanlı’da, Hızır peygamberin sağ olup olmadığı tartışıldı.Osmanlı’da, Hazreti peygambere saygı olsun diye “Sallallahu aleyhi vesellem” demenin gerekip gerekmediği tartışıldı. Avrupa’da Harvey kan dolaşımını buldu..Toriçelli, cıvalı barometreyi buldu.Alman Kepler güneş sistemi yasalarını keşfetti.Gueriche ilk jeneratörü yaptı. Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı. Pascal, ilk hesap makinesini buldu.Newton, yerçekimi yasasını buldu.

1700’lü yıllar:

- Osmanlı’da, Hz. peygamberin anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışıldı.Osmanlı’da, Firavunun imanla ölüp ölmediği tartışıldı. Muhyiddin Arabî’nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışıldı.Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartıştı.

Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı. Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı. J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı.Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler. Lavoisier kimyaya nicel yöntemleri yerleştirdi ve kütlenin korunumu yasasını buldu.

1800’lü yıllar:

- Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışıldı.Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışıldı.Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartıştı.Osmanlı medresesi Yezit’e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartıştı.Osmanlı medresesi “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt aradı.

- Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni yaptı.Dinleme cihazı stetoskop bulundu.Ampere, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yaptı.Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirdi.Londra’da ilk yer altı treni (metro) yapıldı.Plante, kurşunlu akümülatörü buldu.Graves Otis asansörü buldu.Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu. Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası’nı buldu ve kimyada yeni bir çığır açtı.J.J.Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfetti.

Özetle:

- Bilimden, felsefeden ve akıldan uzaklaşıldı..

- Yetişmiş ilim ve irfan sahibi aydınlara düşmanlık yapıldı..

- Akıllı ve gelişmeye önem veren yöneticiler aforoz edildi..

- Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak yerine hurafe ve zevki sefaya önem verildi..

Sonuç malum..

Atatürk’le birlikte büyük bir şans yakalayan ülkemiz maalesef ölümüyle birlikte hızla eski ayarlarına geri döndü!.

Zihniyet değişmediği sürece de tarihin tekerrürden ibaret olduğu görüldü..

ALINTI..