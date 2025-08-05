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Bir haftada 13 yangın

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İtfaiye Müdürlüğü, 28 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde 13 yangın ve 26 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.
Bir haftada 13 yangın

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan maddi zarar yaklaşık 902 bin TL olarak hesaplandı.

Yangınların sebepleri ve türleri…

Yangınların başlıca sebepleri arasında söndürülmeden atılan sigara izmaritleri (5), elektrik kaynaklı kısa devreler (2), rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar (2), hızlandırıcı yakıt dökülerek bilerek yakma (1), faal gaz ocağı üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi (1) ve mangal içerisindeki yağların aşırı ısınıp alevlenmesi (1) yer aldı.

Yangınların türleri ise, 5’i motorlu araç, 3’ü iş yeri, 3’ü bahçe, 2’si kutu ot ve çöp, 1’i ise depo yangını olarak kaydedildi.

Bölgelere göre yangın dağılımı ise; Girne 5, Güzelyurt 4, Lefkoşa 3, Gazimağusa 1.

Özel servis olaylarında can kurtarma ve adli sevk ön planda…

Toplam 26 özel servis olayının 8’i can kurtarma, 5’i hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki, 4’ü yangına karşı tedbir alma, 4’ü özel görev, 3’ü yangın eğitimi, 1’i yol güvenliği sağlama ve 1’i doğal afet müdahalesi olarak gerçekleşti.

Bölgelere göre özel servis dağılımı Lefkoşa 10, Girne 7, Güzelyurt 3, İskele 3, Gazimağusa 2, Yeşilköy 1 olarak gerçekleşti.

 

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