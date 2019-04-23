Bir linç, Saray'dan iki farklı tavır!

Tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vardı. Kalın, Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminin ardından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz" dedi. Altun yaptığı açıklamadaysa, "Şiddete herkesin mesafe koyması gerekiyor. Ancak şehit ailelerinden kızgın tepkiler geldiğinde ayağa kalkanlar terör örgütünün vahşi cinayetleri ve katliamları karşısında sessizliklerini koruyorlar. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü teşhis ettiği kanaatindeyiz" ifadesi kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunan iki isimden gelen iki farklı açıklama "Saray'dan iki farklı tavır" yorumlarına neden oldu.

2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yumruklu saldırıya maruz kalan, 2016'da PKK'nın hedefi olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kez Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğradı.

Linç girişimi hakkında kamuoyunun birçok kesiminden tepki/yorum geldi. Saldırıya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın iki isimden iki farklı yorum geldi.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

"Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Cenaze merasiminde yaşanan olay elbette üzücü. Şiddete herkesin mesafe koyması gerekiyor. Ancak şehit ailelerinden kızgın tepkiler geldiğinde ayağa kalkanlar terör örgütünün vahşi cinayetleri ve katliamları karşısında sessizliklerini koruyorlar. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü teşhis ettiği kanaatindeyiz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınlarının tepkisini, daha önce Artvin'de kendisine yapılan PKK saldırısı ile bir tutmasını da kabul etmek mümkün değildir. Kimse teröristlerle şehit yakınlarını aynı kefeye koymaya kalkamaz. Cenazede olan olay maksadını aşan, tasvip etmediğimiz bir tepkidir ama evlatlarını şehit vermiş, ocağına ateş düşmüş, ay yıldız için bedel ödemiş bu ailemizi PKK ile bir tutmak, henüz daha toprağı kurumamış şehidimizin aziz hatırasına hakarettir, ihanettir."