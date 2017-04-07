Bir yazı tekrarı ve ilave sorular.

21 .10 2016 Tarihli yazımda Hükümete bazı sorular yöneltmiştim.

Sorularımın tümü Asmaaltı’ndaki Kumarcılar hanı ile ilgili idi. Maalesef bu güne kadar ne Turizm Bakanlığından ne de herhangi bir hükümet yetkilisinden cevap gelmedi.

Bu şekilde davranmak bizi yönetenlerce alışıldık bir davranış şeklidir. Bizler soracağız onlar susacak.

Nasılsa bir usta bir memleket vatandaşı kale alan mı ver.Onlar ne yaparsa doğru yapar.Bizim gibi insanlarla uğraşmaya vakitleri yok.Fakat bilsinler ki, ben yine sormaktan vazgeçmeyeceğim.

Sormuş olduğum sorular:

1- Restorasyon boyunca yaşananlar mahkeme olayları her ne kadar onlara ait bir konu ise de sonradan devreye giren ve restorasyonu üstlenen Turizm Bakanı için başlatılan Sayıştay denetimi tamamlandı mı?(Bakan tamamlandığını söylüyor)Bu rapor eğer tamamlanmışsa neden halkla paylaşılmıyor?

2- 38 dükkân tamamladığı halde bunların sadece neden 22’si ihaleye çıkılmıştır? Geri kalan 16’nın akıbeti nedir? Bunlar el altından mı sahiplendirilecektir? Veya sahiplendirilmiş mi? Kimlere verildi?

3- İhaleye katılıp kazanan birçok kişinin ihale şartnamesine uygunluğu olmadığı ve devlet kurumlarına borçlu olduğu iddiası var.

4- Bir örnek yıllar boyu Asmaaltında Pehlivanın kahvesi olarak bilinen kahvehane bir İnşaat şirketine kiralanıyor. Ne alaka. Düşünün orada bırakın Lefkoşalının adanın her yerinde yaşayan insanların anısı olan bir yer. Restorasyon sırasında oranın simgesi Asmanın kurumaması için gayret gösteren esnaf sonunda sabah kahvesini bir inşaat şirketinin işletmeciliğinde bir kahvede mi içecek?

5- Neden bu ihale ve ihale dışı kiralamalar yapıldığı halde açılış yapılamıyor? Açmadan tadilat mı yapılıyor? Tadilatı hangi ihale ile hangi şirket yapıyor?

Evet cevap alamadığım sorular bunlar.

Bu Han işletmeye açıldı ve dükkân sahiplerinin bir kısmı dükkanlarına sahip çıktı işletmeciliğine başlamıştır.

Yeniden gündeme gelen sorular:

1- İhale yolu ile verilen dükkânlardan kaçı işletmeye açılmıştır.

2- İhaleye çıkılmayan dükkânlar el altından kimlere kiralanmıştır.

3- Bu ihaleye çıkılmadan kiralanan dükkânlardan işletmeye açılan dükkân sayısı kaçtır.

4- İhaleli veya ihalesiz kiralanan dükkân sahipleri kiralarını düzgün ödüyor mu?

5- Kiralayıp işletmeye açmayan kira sahipleri ne kira ödeyip ne de işletmeye açmadan hava parası ile bu dükkânları kiralama veya devrederek avanta para kazanmayı mı hedeflemektedirler?

Yine sessizliğinizi koruyun. Zaten yaptığınız sadece sessiz kalmak.

Siz cevap vermeseniz da okuyucular benim sorularımın cevabını sizlerin yerine cevaplıyorlar zaten benden yana sıkıntı yok…