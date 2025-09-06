Birikmiş prim borçları için sigorta affı geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların 01 Ocak 2010 - 31 Temmuz 2025 dönemine ait gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının başvuru ve ödeme koşullarını düzenleyen 32/2025 ve 33/2025 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler Resmi gazetede yayınlanarak 23 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1 Ocak 2010 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışanları ve kendileri için gecikmiş prim borçlarını ve gecikme zamlarını kararnameler çerçevesinde ödemek isteyen işveren ve bağımsız çalışanlar, 22 Eylül 2025 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi şubeleri veya bürolarına başvuru yapabilecektir.

Söz konusu Kararnamelerden faydalanabilmek için 31/12/2009 tarihine kadar olan prim borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

1 Ocak 2010 tarihi ile 31 Temmuz 2025 tarihi arasındaki prim borçlarinın %100 (yüzde yüz)'ünün ve ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden toplam gecikme zammının %10 (yüzde on)'unun bir defada en geç 26 Aralık 2025 tarihine kadar ödenmesi halinde prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılır.

Peşin ödeme planını tercih etmeyenler aşağıdaki taksitli ödeme planı çerçevesinde 1 Ocak 2010 tarihi ile 31 Temmuz 2025 tarihi arasındaki prim borçlarının: %25 (yüzde yirmi beş)'ini ve bu %25 (yüzde yirmi beş) prim borçlarına ait gecikme zamlarının %90 (yüzde doksan)'ını; %50 (yüzde elli)'sini ve bu %50 (yüzde elli) prim borçlarına ait gecikme zamlarının %65 (yüzde altmış beş)'ini; %65 (yüzde altmış beş)'inin ve bu %65 (yüzde altmış beş) prim borçlarına ait gecikme zamlarının %40 (yüzde kırk)'ını, 26 Aralık 2025 tarihine kadar ödemeleri halinde, ödemenin yapıldığı tarih itibarryla o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulacaktır.

Aftan faydanlanmak isteyenler ssd.gov.ct.tr adresinden detaylı bilgi alabilecektir.

Tüm işveren ve bağımsız çalışan sigortalılara önemle duyurulur.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü