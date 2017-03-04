Biriktirdiği tonlarca porno derginin altında kalan adam öldü

Daily Mail’in haberine göre, eskiden otomobil üretimi alanında çalışan 50 yaşındaki Joji’nin ölümü, 6 ay sonra kiracısının neden bu kadar uzun süredir ödeme yapmadığını öğrenmek için gelen ev sahibi tarafından tespit edildi.
EVDEN 6 TON PORNO DERGİ ÇIKTI
Evi 'çöpten' kurtarmaları için tutulan temizlik şirketinin çalışanları, evden toplamda 6 ton porno dergi çıkardıklarını anlattı.
Çalışanlardan biri, "Evin her köşesi dergilerle doldurulmuştu" dedi.
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