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Biriktirdiği tonlarca porno derginin altında kalan adam öldü

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Biriktirdiği tonlarca porno derginin altında kalan adam öldü
Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği tonlarca porno derginin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Daily Mail’in haberine göre, eskiden otomobil üretimi alanında çalışan 50 yaşındaki Joji’nin ölümü, 6 ay sonra kiracısının neden bu kadar uzun süredir ödeme yapmadığını öğrenmek için gelen ev sahibi tarafından tespit edildi.

EVDEN 6 TON PORNO DERGİ ÇIKTI

Evi 'çöpten' kurtarmaları için tutulan temizlik şirketinin çalışanları, evden toplamda 6 ton porno dergi çıkardıklarını anlattı.

Çalışanlardan biri, "Evin her köşesi dergilerle doldurulmuştu" dedi.

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