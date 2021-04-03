Biyologlar Derneği:''Uyanın! Kaybedilecek vakit yoktur ''

Biyologlar Derneği bir açıklama yaparak uyarıda bulundu:

YENİERENKÖY ESKİ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ÇEVRE KATLİAMI KABUL EDİLEMEZDİR!

Adamızda Akdeniz Foklarının görüldüğü ender yerlerden biri olan Yenierenköy Eski Liman bölgesinde bir süredir devam etmekte olan çevre katliamı bir an önce durdurulmalıdır.

İnsanlardan ve yapılaşmadan uzak alanları barınak ve üreme alanı olarak tercih eden Akdeniz Foklarının sayısı, yaşam alanlarının çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi ve denizel ekosistemin bozulması gibi nedenlerle ciddi oranda azalmıştır. Hal böyleyken, yaşam alanlarından birinin daha bu şekilde yok edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Doğal hayatın korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Çevreye verilen bu zararı görmezden gelenler de en az bu felakete neden olanlar kadar sorumludur.

Uyanın! Kaybedilecek vakit yoktur. Yapılan bu sorumsuzluğa bir an önce son verilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz.