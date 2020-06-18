  • BIST 110.940
  • Altın 380,396
  • Dolar 6,8463
  • Euro 7,6890
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi

»
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçildi. Bozkır, Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00’da başladı ve 13.00’te bitti.

193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM’ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.

 

Türkiye’den seçilen ilk isim oldu

Bozkır, Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.

Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM’nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

Volkan Bozkır kimdir?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İzolasyon Döneminde Çocukla Kurulan Sıcak Bağ Korunmalı" Uyarısı17 Haziran 2020 Çarşamba 13:05
  • Almanya Türkiye'yi 'Risk bölgesi' ilan etti17 Haziran 2020 Çarşamba 12:47
  • Aras Kargo Avusturyalıların oluyor: Hisselerin yüzde 80'i devredilecek17 Haziran 2020 Çarşamba 10:38
  • Türkiye'de 1467 yeni Covid-19 vakası16 Haziran 2020 Salı 20:29
  • 3 aydır kapalı olan dükkana 391 bin lira elektrik faturası geldi:"'Önce öde, sonra itiraz et' diyorlar"16 Haziran 2020 Salı 18:50
  • Başak Demirtaş’la ilgili tehdit içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı16 Haziran 2020 Salı 17:49
  • İşyeri kapalıyken 391 bin lira elektrik faturası geldi16 Haziran 2020 Salı 17:44
  • Koronavirüs aşısı Koronavirüs aşısı için tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğimiçin tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğim16 Haziran 2020 Salı 17:42
  • Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye, ölü sayısı 18'e yükseldi16 Haziran 2020 Salı 16:45
  • Türkiye'de YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav yerleri değiştirildi16 Haziran 2020 Salı 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti