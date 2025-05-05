BM: Liderler konuları düzenli olarak ele almaya devam edecek

Açıklamada, her iki liderin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak María Angela Holguín Cuéllar’ın yeniden atanmasını memnuniyetle karşıladığı ve önümüzdeki haftalarda Kıbrıs’a gelişini bekledikleri belirtildi.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayesinde bugün Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Açıklamada, her iki liderin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak María Angela Holguín Cuéllar’ın yeniden atanmasını memnuniyetle karşıladığı ve önümüzdeki haftalarda Kıbrıs’a gelişini bekledikleri belirtildi.

Liderler, görüşme kapsamında Gençlik Teknik Komitesi’nin kurulduğunu duyurdu. Komite üyeleri memnuniyetle karşılanırken, gençliğe yönelik diyalog ve girişimlerin önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, mezarlıkların restorasyonu konusunda kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına devam etmesi istendi. Açıklamada, çevre ve iklim değişikliği konularında yeni girişimler üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca, mayın temizliği, güneş enerjisi ve geçiş noktalarıyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Liderlerin, tüm bu konuları düzenli olarak ele almaya devam edecekleri ve kısa süre içinde yeniden bir araya gelecekleri bilgisi verildi.