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BM: Ukrayna’da 1000’den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı

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Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 1000'den fazla sağlık tesisine saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
BM: Ukrayna’da 1000’den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahadaki BM çalışanlarının sağlık tesislerinin hemen hemen her gün hedef alındığını bildirdiğini aktardı.

Sadece dün Donetsk bölgesinde 3 sağlık tesisinin vurulduğunu ifade eden Dujarric, “Sağlık tesislerine yönelik saldırılar, cephe hattının her iki tarafında da gerçekleştirildi. Nerede olursa olsun, sağlık tesislerini hedef almak ya da vurmak insancıl hukukun ihlali anlamına gelir.” uyarısında bulundu.

Dujarric, diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 15 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda sağlık tesislerine yönelik 1000’den fazla saldırı olduğunu aktardığını, söz konusu saldırıların 240 kişinin ölümüne ve sağlık çalışanları ile hastaların yaralanmasına neden olduğunu kaydettiğini söyledi.

Ukrayna’nın doğusu ve güneyindeki sağlık tesislerinin yarısına yakınının işlevsel olmadığını belirten Dujarric, şimdiye kadar BM ve insani yardım ortaklarının sağlık alanında 3 milyon kişiye ulaştığını, hedefin sene sonuna kadar 8 milyon kişiye ulaşmak olduğunu bildirdi. 

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