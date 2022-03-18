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BM: Ukrayna’da 816 Sivil Öldü, Bin 333 Kişi Yaralandı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında toplam 816 sivilin öldüğünü, bin 333 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
BM: Ukrayna’da 816 Sivil Öldü, Bin 333 Kişi Yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'da 23 gündür devam eden saldırıları nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 59'u çocuk olmak üzere 816 sivilin hayatını kaybettiği, bin 333 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sivillerin büyük bir kısmının ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ile füze ve hava saldırıları dahil etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

“RAKAMLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR”

OHCHR, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden bilgi alınmasının gecikmesi nedeniyle özellikle son günlerde ve hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçek rakamların daha yüksek olduğuna inanıldığını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna Başsavcılığı’nın açıkladığı verilere göre, savaşın başından bu yana Ukrayna'da 109 çocuk hayatını kaybetti ve 130’dan fazla çocuk ise yaralandı.

ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN BEBEK ARABASI BIRAKILDI

Lviv kentindeki ünlü Rynok Meydanı'na hayatını kaybeden çocuklar anısına 109 bebek arabası ve puset bırakıldı. Boş bebek arabalarını gören Ukraynalılar gözyaşlarını tutamadı.

Foto: İHA

Yaşananların oldukça üzücü olduğunu söyleyen Ukraynalı anne Katerina Babadzhanova, “Çocuklar bizim ulusumuzun geleceği, kalbi ve ruhu. Çocukları öldürülen annelerin canı yanıyor. Tüm dünyanızın yıkılması oldukça korkutucu ve üzücü. Çocuğunuzu korumak istiyorsunuz. Çocuğunuz için huzurlu bir gökyüzü ve en iyisini istiyorsunuz” dedi.

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