  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Bolivya'da toprak kayması: En az 8 kişi hayatını kaybetti

» »
Bolivya'nın Caranavi kentinde otoyolda toprak kayması meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya'da toprak kayması: En az 8 kişi hayatını kaybetti

Bolivya’nın Caranavi kentinde otoyolda toprak kayması meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti.

La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Bolivya’da yayın yapan El Deber’de yer alan habere göre, Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, “Bize şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler ama daha fazla olabilir çünkü toprak kayması nedeniyle 10 araç sürüklendi veya toprak altında kaldı. 50 veya 60 kişinin faciadan etkilendiğini tahmin ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Alto Choro bölgesindeki toprak kaymaları yüzünden bazı arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Caranavi’de meydana gelen trajediden dolayı çok üzgünüz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Caranavi’de taşan nehir nedeniyle bin kişi tahliye edildi, bazı evler su altında kaldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antarktika'da devasa çukur keşfedildi02 Şubat 2019 Cumartesi 21:55
  • Brezilya'daki facianın görüntüleri yayımlandı02 Şubat 2019 Cumartesi 15:30
  • Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek02 Şubat 2019 Cumartesi 13:53
  • ABD'li vali ırkçı fotoğrafları nedeniyle özür diledi02 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
  • ABD, Rusya'yla yaptığı nükleer füze anlaşmasından çekildi01 Şubat 2019 Cuma 17:52
  • ABD ateşle oynuyor: Dünyanın sigortası sayılan antlaşmadan çekildi01 Şubat 2019 Cuma 17:40
  • Kutup girdabında ölü sayısı 21'e çıktı01 Şubat 2019 Cuma 16:53
  • ‘ABD’den Türkiye’ye Maduro incelemesi’ iddiası01 Şubat 2019 Cuma 14:00
  • ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi bekleniyor01 Şubat 2019 Cuma 13:05
  • ABD^den Türkiye'ye Venezuella tehditi01 Şubat 2019 Cuma 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti