  • BIST 5.015,48
  • Altın 1211.879
  • Dolar 19.0426
  • Euro 20.8162
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Boris Johnson 3 saat savunma yaptı

» »
Başbakanlık'taki Covid partileri nedeniyle yeniden gündemde olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamento komisyonunda 3 saat savunma yaptı.
Boris Johnson 3 saat savunma yaptı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevi sırasında Başbakanlıkta, hükümetinin koyduğu Covid kurallarını çiğneyen partiler verilmesiyle ilgili Avam Kamarası'nı bilinçli olarak yanlış yönlendirmediğini savundu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Johnson, Ayrıcalıklar Karma Komisyonu’nda 3 saatlik soru cevap maratonunda savunma yaptı. Elini İncil'in üzerine koyarak “Yürekten söylüyorum, parlamentoya yalan söylemedim” diyen Johnson, Covid süresince Başbakanlık'ta sosyal mesafe kurallarının “mükemmel” uygulanmadığını kabul etti.

Komisyon’un yayımlayacağı rapor Johnson’un siyasi geleceğini etkileyecek. Süreç İngiltere siyasi tarihine Partygate – “Parti skandalı” olarak geçti.

‘PARTİ DEĞİL İŞ ETKİNLİĞİ’

Televizyondan canlı yayınlanan oturumda Johnson, yapılan buluşmaların parti değil, gerekli olan iş etkinlikleri olduğunu savunmayı sürdürdü. Söz konusu etkinliklerden birinin İngiliz basınına yansıyan fotoğrafında, Johnson kadeh kaldırırken görülüyordu. Eski başbakan, bunun bir veda etkinliği olduğunu ve İngiliz kültüründe yeri olduğunu savundu.

Kendi anladığı şekilde Covid sınırlamalarına uyulduğunu iddia etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin komisyondaki lideri Harriet Harman ise, Johnson'ın iddialarının dayanaksız olduğunu ve çok bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Karma Komisyonun yürüttüğü soruşturmanın nihai sonucunu henüz açıklamadı. Ancak Komisyon yayımladığı ara raporda Johnson’ın Parlamento’yu bir çok kez yanıltmış olabileceğini kaydetmişti.

PARLAMENTODAN İHRAÇ EDİLEBİLİR

Eğer Komisyon Johnson’ın Parlamento’yu yanılttığına kanaat getirirse, daha sonra bunu dikkatsizlik sonucu mu yoksa bilerek ve isteyerek mi yaptığını değerlendirecek, ne tür bir ceza verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunacak.

Komisyon’un tavsiye edeceği cezanın verilebilmesi için Avam Kamarası’nda milletvekilleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu tür durumlarda verilebilecek cezalar, özürden Parlamento’dan ihraca kadar uzanabiliyor.

Bir milletvekiline verilen Parlamento’dan uzaklaştırma cezası 10 günü geçiyorsa, seçim bölgesinde ara seçime gidilmesi ihtimali de var. Bu oylamada milletvekilleri, oylarını partilerinin grup kararıyla değil bireysel olarak verecekler.

Johnson, 19 Haziran 2020’de doğum günü olması dolasıyla Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen bir etkinlikte Covid kurallarının gözetilmemesi nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Johnson, İngiltere tarihinde yasaları çiğneyen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.

Şu anki başbakan Rish Sunak da aynı olay nedeniyle ceza almıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de hükümetle sağlık sendikaları ücret artışında anlaşmaya vardı17 Mart 2023 Cuma 12:50
  • İngiltere’den vatandaşlarına İstanbul ve İzmir uyarısı: Botülizm tehlikesi var16 Mart 2023 Perşembe 21:35
  • İngiltere’de yüz binlerce çalışan greve gitti15 Mart 2023 Çarşamba 22:13
  • Fransa ve İngiltere’nin ortak tatbikatı alay konusu oldu15 Mart 2023 Çarşamba 21:43
  • İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ortaya çıktı14 Mart 2023 Salı 21:37
  • İngiltere’de göçmen yasası isyanı14 Mart 2023 Salı 16:24
  • İngiltere’den ‘göçmen çocuk’ kararı14 Mart 2023 Salı 12:41
  • İngiltere’de monarşi karşıtı protesto14 Mart 2023 Salı 11:35
  • İngiltere polisi, yaşlı adamı cami önünde ateşe veren zanlıyı arıyor13 Mart 2023 Pazartesi 12:36
  • İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması12 Mart 2023 Pazar 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti