  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

» »
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etti.
Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Boris Johnson, Ayrıcalıklar Komitesi’nin, İngiliz parlamentosunu partiler konusunda “kasıtlı veya sorumsuzca” yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturma raporu yayımlanmadan önce “derhal” milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Rapor henüz yayınlanmadı ancak Johnson’ın raporun bir kopyasını aldığı biliniyor.

Eski Başbakan Johnson, istifa mektubunda, iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi olarak temsil ettiği Uxbridge ve South Ruislip seçim bölgesi milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı.

Johnson, mektubunda, “Ayrıcalıklar Komitesi’nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler.” ifadesini kullandı.

Seçim bölgesinden ayrılacağı için çok üzgün olduğunu dile getiren Johnson, hem belediye başkanı hem de milletvekili olarak seçmenlerine hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Johnson, komitenin, parlamentoyu “kasıtlı veya sorumsuzca yanlış yönlendirdiğime dair hala en ufak bir kanıt sunmadığını” öne sürdü.

Öte yandan, Boris Johnson, başından beri komitenin amacının, gerçekler ne olursa olsun kendisini suçlu bulmak olduğunu iddia etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İngiltere’de polis, 2020 ve 2021’de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson’a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin Başbakanı Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs’ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, Covid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de “kabul edilemez” bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

Johnson, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını sırasında Başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu “kasıtlı” yapmadığını savunmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de yüksek gıda fiyatları tüketici harcamalarındaki büyümeyi baskıladı06 Haziran 2023 Salı 12:05
  • İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan’ın sahte hesabına tebrik05 Haziran 2023 Pazartesi 09:45
  • Prens Harry ve Meghan Markle’dan geri adım: Anlatacak hikayeleri kalmadı01 Haziran 2023 Perşembe 19:10
  • İngiltere bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadeleye "hazır değil"01 Haziran 2023 Perşembe 13:39
  • İngiltere bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadeleye "hazır değil"01 Haziran 2023 Perşembe 13:13
  • İngiliz medyasından dikkat çeken Erdoğan yorumu29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:19
  • The Guardian’dan ikinci tur yorumu: İki hafta öncesi gibi değil28 Mayıs 2023 Pazar 18:24
  • İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü28 Mayıs 2023 Pazar 13:58
  • Prens William, Kate’in ilgi görmesinden memnun ama bir şartla…28 Mayıs 2023 Pazar 12:45
  • İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti