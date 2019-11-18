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Boris Johnson'la eski iş ilişkisi soruşturulan Jennifer Arcuri: Bana bir gecelik kadınmışım gibi davranıyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde görevini suistimal ettiği iddialarının merkezindeki Amerikalı iş kadını Jennifer Arcuri, BBC ve ITV'ye konuştu.
Boris Johnson'la eski iş ilişkisi soruşturulan Jennifer Arcuri: Bana bir gecelik kadınmışım gibi davranıyor

Arcuri, Johnson'la ilgili olarak, ''Beni neden engellediğini, bana neden bir gecelik geçici bir ilişki ya da bardan topladığı bir kadınmışım gibi davrandığını anlamıyorum" dedi.

ITV'ye verdiği mülakatta doğrudan Johnson'a seslenen Arcuri, ''Ben sana hep sadakatle bağlıydım, gerçek bir sırdaşın oldum. Sırlarını korudum, dostundum'' diye konuştu.

Arcuri daha sonra BBC televizyonunun Victoria Derbyshire programına çıktı.

Amerikalı iş kadını, Bor

Arcuri, bunun üzerine Johnson'a yolladığı kısa mesajı programda telefonundan okudu:

"Sadakatin bedeli bu mu? Görmezden gelinmek ve engellenmek mi? Ben sana tamamen sadık kalmışken, benimle konuşmayı bile reddediyorsan ben niye sessiz kalayım?"

Arcuri bununla birlikte, Johnson'un, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisine dostlukları nedeniyle ayrıcalıklı davrandığı iddialarını başından beri yalanlıyor ve onun tamamen kurallara uygun bir şekilde davrandığını söylüyor.

'Beni kurtların önüne attı'

Arcuri, BBC'nin, "Boris Johnson yine çok meşgul olduğu Londra Belediye Başkanlığı döneminde sizi arıyor muydu?" sorusuna ise "Kesinlikle" yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden erkeklerle ilişkiyi çok zor buluyordum. Size arayacaklarını söylerler, aramazlar. Fakat Boris Johnson böyle değildi. Ne zaman arayacağını söylediyse aradı beni. Sözünün eri bir kişi olduğuna ikna olmuştum çünkü bana bu kadar tutkulu ve ısrarlı bir şekilde odaklanmasına inanmakta zorluk çekmiştim. Ve inanın bana, bana olan ilgisi sadece cinsel değildi. Benim enerjimden, becerikliliğimden çok etkilenmişti."

Arcuri, BBC ve ITV'ye verdiği mülakatlarda, Johnson'la sevgili olup olmadığı sorusunu cevaplamayı reddetti.

Johnson'ın "kendisini kurtların önüne atmakla" suçlayan Arcuri, "Beni görmezden gelmesi gerekmiyordu. 30 saniyelik bir telefon konuşmasına bakardı" dedi ve ekledi:

"Kendisi başbakanlık koltuğunda otururken beni kurtların önüne attığını itiraf edebilirdi. Bunu çok rahatsız edici buluyorum."

'Önce telefonu açtı, sonra dalga geçti'

Jennifer Arcuri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ağustos ayında da aradığını, Johnson'un önce telefonu açıp sonra dalga geçmek amacıyla Çin aksanıyla İngilizce konuşan birine verdiğini söyledi.

Arcuri, Johnson'un Londra Belediye Başkanlığı dönemindeki yakınlıklarını "çıkar çatışmasını önleme kuralları" kapsamında yetkili mercilere bildirmesi gerekip gerekmediği konusundaki ısrarlı bir soruya ise "Eğer beni bütün bu utanç ve aşağılanmadan koruyacaksa, keşke bildirseydi, bu şeffaf ve açık bir tutum olurdu" yanıtını verdi.

Başbakan Johnson daha önce bu konudaki bir soruyu yanıtlarken herşeyi kurallar çerçevesinde yaptığını söylemişti.

Johnson'ın Arcuri ile yakınlığı Eylül ayında Sunday Times gazetesinde yer alan bir haberle sorgulanmaya başlanmıştı.

Haberde Boris Johnson'ın 2008-2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanıken 3 dış geziye Arcuri'nin de davet edildiği ve onun şirketlerine kamu fonlarından 126 bin sterlin ödeme yapıldığı ileri sürülmüştü.

Bu haber üzerine belediyenin çalışmalarını denetleyen kurum bir soruşturma başlatmıştı. Daha sonra soruşturma Bağımsız Polis Faaliyetlerini Denetleme kurumuna devredilmişti.

Şimdi bu kurum Boris Johnson hakkında bu konuda cezai soruşturma açılması gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu karara göre idari soruşturmanın devam edip etmeyeceği de belli olacak.

is Johnson'ın artık telefonlarına çıkmadığını söyledi, İngiltere Başbakanının telefonuna bir mesaj atarak, "kendisini görmezden gelmek ve dışlamakla" suçladığını öne sürdü.

'Sadakatin bedeli bu mu?'

Jennifer Arcuri geçen hafta Johnson'u aradığını, başbakanın telefonu kapatıp sonra da bir daha açmadığını belirtti, "Erkekçe davranıp beni aramamasına çok üzüldüm" dedi.

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