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Brezilya'da Covid-19 Ölümleri 500 Bini Aştı

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Brezilya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aşarken, uzmanlar salgında 3'üncü dalga yaşanabileceği konusunda uyardı.
Brezilya'da Covid-19 Ölümleri 500 Bini Aştı

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aşarken, uzmanlar salgında 3'üncü dalga yaşanabileceği konusunda uyardı.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği 2. ülke olan Brezilya'da salgında kritik bir eşik aşıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin 22'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 17 milyon 822 bin 659'a yükseldi. Günlük ortalama can kaybı bu ayın başında bin 600'lere düşmüşken, son bir haftada tekrar 2 binlerin üzerine çıktı. Günlük vaka sayısı ortalaması ise 72 bine yükselerek, 25 Mart'ta zirve olarak kaydedilen 77 bine yaklaştı. Dünya genelinde en çok Covid-19 vakası görülen ülkeler arasında 3. sırada bulunan Brezilya, can kaybında ise 2. konumda yer alıyor.

Uzmanlardan salgında 3'üncü dalga uyarısı

Brezilya'da Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların oranı yüzde 11 olurken, uzmanlar salgında 3'üncü dalga yaşanabileceği konusunda uyardı. Koronavirüs mutasyonlarının yayılmaya devam etmesi ve hükümetin salgına karşı tedbir almayı reddetmesi nedeniyle ülke genelinde aşılama hız kazansa bile can kaybının artmaya devam edeceğinden endişelenen uzmanlar, Covid-19'a bağlı ölümlerde yakın vadede bir hızlanma öngörüyor.

"Günlük can kaybının ortalama 3 bin olduğu tablo ile tekrar karşı karşıya kalınabilir"

Brezilya'daki Fiocruz Biyomedikal Merkezi'nden araştırmacı Raphael Guimaraes, ülkede aşılamada yaşanan gecikmeler nedeniyle aşı programının tam etkilerinin Eylül veya sonrasına kadar hissedilemeyeceğini kaydetmiş, günlük can kaybının ortalama 3 bin olduğu Mart-Nisan aylarındaki tablo ile tekrar karşı karşıya kalınabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.

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