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Britanya parlamentosu Brexit anlaşması için oylamayı erteledi

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Johnson, AB'den Brexit için ek süre istemeyeceğini söyledi
Britanya parlamentosu Brexit anlaşması için oylamayı erteledi

Britanya parlamentosu 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle vardığı Brexit anlaşmasını oylamak için toplandı. Fakat Muhafazakâr Parti'den ihraç edilen vekillerden Oliver Letwin'in sunduğu bir önerge oylandı ve Brexit anlaşması için oylama ertelendi. 

Parlamentonun 306'ya karşı 322 oyla kabul ettiği önerge uyarınca Brexit anlaşmasıyla ilgili oylama bugün yapılmayacak. Johnson'ın AB'den Brexit için erteleme süresi istemesini gerektiren sonuca tepkisi ek süre için AB ile müzakere etmeyeceğini söylemek oldu. 

Johnson oylamanın bugün gerçekleşmesi gerektiğini savunurken Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin'in değişiklik önergesi oylandı. Lewtin'in önergesine göre oylama ertelendi ve milletvekilleri anlaşmayı biraz daha inceleyecek. 

Corbyn: Anlaşma eskisinden de kötü, reddedilmeli

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise son anlaşmanın, eski başbakan Theresa May'in vardığı anlaşmadan da kötü olduğunu belirterek reddedilmesini istedi.

Brexit Partisi lideri Farage: Üzgünüm Boris, bu Brexit değil

Brexit Partisi lideri Nigel Farage, milletvekillerine seslenerek Boris Johnson'ın sunduğu anlaşmayı reddetmeleri çağrısında bulundu. Daily Telegraph gazetesinde iki sayfalık bir çağrı yayımlayan Farage, "Üzgünüm Boris, anlaşman harika bir anlaşma değil, yeni değil; Brexit değil" ifadelerini kullandı. 

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