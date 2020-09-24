BRT personeline PCR testi yapıldı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan rastgele test uygulaması artarak devam ediyor…
Sağlık Bakanlığı tarama ekipleri tarafından bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeline PCR testi yapıldı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan rastgele test uygulaması artarak devam ediyor…
Sağlık Bakanlığı tarama ekipleri tarafından bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeline PCR testi yapıldı.
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