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BRT personeline PCR testi yapıldı

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Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan rastgele test uygulaması artarak devam ediyor…
BRT personeline PCR testi yapıldı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan rastgele test uygulaması artarak devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı tarama ekipleri tarafından bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeline PCR testi yapıldı.

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