“Bu çeteyi yakında dağıtacağız, yasaklar bizi durduramaz”

Teknecik Santrali önünde eylem yapan sendika başkanları, hükümeti ve Kıb-Tek yönetimini yolsuzluk ve vurdumduymazlıkla suçladı. ‘Yasaklar bizi durduramaz’ diyen başkanlar, halkı karanlıkta bırakan asıl sorumluların yöneticiler olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun El-Sen’in Teknecik Santrali’ndeki grevini ikinci kez erteleme kararı sendikaları ayağa kaldırdı. El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu’nun öncülüğünde santral önünde toplanan sendikalar, hükümete sert sözlerle yüklenerek 60 gün sonra yasağın hükmünün kalmayacağını söyledi. Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt da eyleme katılarak destek verdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Santrali önünde yaptığı konuşmada hükümeti ve Kıb-Tek yönetimini ağır sözlerle eleştirdi. Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun grevi ikinci kez yasakladığını hatırlatarak: “Yasalar açık ve nettir. Bir yılda bir iş yerinde grevi iki kez erteleyebilirsiniz. Altmış gün sonra bu süre dolacak” dedi.

TUĞCU: “SORUMLU EMEKÇİLER DEĞİL, YÖNETİMLERDİR”

Tuğcu, Teknecik’teki mevcut durumun çalışanlardan değil, yönetimden kaynaklandığını vurguladı. “610 megawatt kurulu gücün 435’i Teknecik’te, 175’i Aksa’da. Ama bugün Teknecik’te 290 megawatt, Aksa’da ise 125 megawatt kullanılabiliyor. Bunun sorumlusu çalışanlar mı, emekçiler mi?” diye sordu.

Geçmişte sendikanın yaptığı uyarılara rağmen dikkate alınmadığını belirten Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki arıza nedeniyle yaşanan uzun süreli elektrik kesintisini hatırlattı. “Bizi sabotajla suçladılar. Peki bu sabotaj soruşturması bir yıldır hangi aşamadadır?” diyerek yönetime yüklendi.

“GERÇEK SABOTAJCILAR YÖNETİM KURULUDUR”

Santraldeki makinelerin bakımsızlık ve yedek parça eksikliğinden çöktüğünü savunan Tuğcu, “Bu Kıb-Tek’te sabotajcı varsa, bu yönetim kuruludur, basiretsiz genel müdürdür, santralin işletmesinden sorumlu müdürdür” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, bazı çalışanların gerçek sorunları dile getirdikleri için görev yerlerinin değiştirildiğini de açıkladı. “Suçlu, burada canla başla çalışan personel değil; bakımları yapmayan, yatırımları yapmayan yöneticilerdir” dedi.

“60 GÜN SONRA YASAĞIN SÜRESİ DOLACAK”

Başbakan Ünal Üstel’in santralde bakım yapıldığına dair açıklamalarına da tepki gösteren Tuğcu, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dizel makinelerde kullanılan kirli yakıt yüzünden milyonlarca liralık zarar yaşandığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda hükümete uyarıda bulunan Tuğcu, “Bu yasağı bu kez son kez koydunuz. Altmış gün sonra bu yasak bitecek. O zaman ne koyacaksınız bize, o zaman nasıl durduracaksınız?” diyerek kararlılık mesajı verdi.

BIÇAKLI: “BU KURUMLAR BABANIZDAN MİRAS DEĞİL”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da Teknecik’te yaptığı konuşmada hükümeti ve Kıb-Tek yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Devlet yönetiminin ciddi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bıçaklı: “Devlet yönetmek basit bir şey değil. Ben yönetirim deyip oturmak, olanı mahvetmek ustalık değildir. Göreviniz halka kesintisiz, sağlıklı ve ucuz enerji sağlamaktır” dedi.

Hükümetin yatırım yapmamasına dikkat çeken Bıçaklı, “Siz hiçbir yatırım yapmazsınız, mevcut sistemin bakımını yapmazsınız. Sonra bunları çalışanlar söylediği için suçlu onlar olur. Esas suçlu, yatırım yapmayan sizsiniz” diye konuştu.

“SENDİKALAR ACİZ DEĞİLDİR”

Bıçaklı, yönetimin sendikaları yok saydığını belirterek: “Sanmasınlar ki El-Sen, Türk-Sen veya diğer sendikalar bu yanlış kararlara karşı acizdir. Biz halkı mağdur etmemek için esnek davranıyoruz ama gerekirse anlayacakları dilden de anlatırız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık altı ay önce Kıb-Tek yönetimini ziyaret ettiklerini ve sorunları yazılı olarak sunduklarını söyleyen Bıçaklı, “İş güvenliği, iş sağlığı, yatırım, araç gereç gibi temel taleplerimizi ilettik. Ama hiçbir adım atılmadı. Aksine çalışanlar sürgün ediliyor. Burası kimsenin babasından miras değil” dedi.

“60 GÜN SONRA YASAĞIN HÜKMÜ KALMAZ”

Grev yasağının sendikanın anayasal hakkını ortadan kaldıramayacağını vurgulayan Bıçaklı, “Daha greve başlamadan grev yasaklandı. 60 gün sonra üçüncü kez yasaklama hakkınız yoktur. Bizim derdimiz illa 61. gün greve çıkmak değil, sorunların çözülmesidir. Ama çözmezseniz yine masaya otururuz” dedi.

Çalışma Bakanlığı’na uzlaştırma kurulu için başvuracaklarını açıklayan Bıçaklı, “Yasa, grev ertelendiğinde tarafların sorunları çözmek için masaya oturmasını emreder. Biz de yarın bu çağrıyı yapacağız. Eğer çözüm üretmezlerse 61. gün yine görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda hükümete uyarıda bulunan Bıçaklı, “Zannetmeyin ki bu koltuklarda 50 yıl kalacaksınız. Sizi geçici olarak atadılar, süreniz dolacak. Bunu böyle bilsinler” diye seslendi.

SERDAROĞLU: “YÖNETİMSEL BİR SORUN VAR, BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Teknecik’teki eylemde yaptığı konuşmada yönetimi şeffaf olmamakla suçladı. “Şeffaflıktan yana olmadıkları için gerçeklerin görülmesini de istemiyorlar” diyen Serdaroğlu, mevcut krizin özünde yönetimsel sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Serdaroğlu, yaşananların sadece sendikaları değil, tüm toplumu etkilediğini belirterek: “Hür-İş ve üyeleri, aslında toplumun geneli etkileniyoruz. Yönetsel bir sorun var ve bu sorun sona erene kadar çilesini biz çekiyoruz, onlar ise koltuklarda sefa sürdüklerini sanıyorlar” dedi.

“BU KİŞİ TARIMI BATIRDI, ŞİMDİ KIB-TEK’İ BİTİRİYOR”

Kıb-Tek yönetim kurulunun başına getirilen ismi eleştiren Serdaroğlu, bu kişinin daha önce Toprak Ürünleri Kurumu’nda da yanlış uygulamalara imza attığını ileri sürdü: “Orada da yanlış işler yaptı, kurumu zarara uğrattı. Şimdi de kurtarıcı gibi gösterilip Kıb-Tek’in başına getirildi. Tarımı bitirdi, şimdi de elektriği bitiriyor” diye konuştu.

Yönetimin halka bedel ödettiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Yaptıkları yanlış enerji politikaları yüzünden halka zulüm çektiriyorlar. Bu seçim devlet seçimi değil; yanlış yapanların eve gönderilme seçimidir. Halk bunu başarırsa güzel günler göreceğiz, başaramazsa kimse şikâyet etmesin” ifadelerini kullandı.

“HALKIN ALIM GÜCÜ HER GÜN ERİYOR”

Serdaroğlu, yanlış politikaların enflasyonu artırdığını ve halkın alım gücünü düşürdüğünü kaydetti: “Bizim alım gücümüz giderek eriyor, makamlar çoğalıyor ama halkın cebine koyduklarını diğer cebinden alıyorlar. Toplum cefa sürüyor, onlar sefa sürüyor” dedi.

Topluma doğrudan çağrı yapan Serdaroğlu, “Artık bu milliyetçilik masallarını bırakın, gerçeği görün. Kimse bu memleketi satamaz. Türkiye ve buradaki toplum var oldukça bu ülkede Türk milletinin yok olacağı şekilde bir anlaşmayı kimsenin yapmaya hakkı yoktur. Elektrik faturalarını hırsızların cebine değil, çocuklarımızın geleceğine ayıralım” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

YALINKAYA: “YAKINDA BU ÇETE DAĞILACAK”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Teknecik Santrali önünde yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle eleştirdi. “Bu ülkeyi 11 kişilik bir çete yönetiyor. Başında Ünal Üstel var, 10 da bakanı var. Yakında bu çete dağılacak, bunu böyle bilsinler” dedi.

Çalışma Bakanı’nın görevden alınmasına değinen Yalınkaya, “Daha 15 gün önce bakanı görevden aldı, yerine yenisini getirdi ama çıkıp da bu topluma neden böyle yaptığını açıklayamadı” ifadelerini kullandı. Hükümeti “yolsuzluk” ve “yandaş kayırma” ile suçlayan Yalınkaya, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük bir sınav olacağını belirterek: “Önce temizlik yapılacak, en üstten başlayarak bu çete al aşağı edilecek” dedi.

“EMEKÇİLERİ SUÇLAYARAK GERÇEKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ”

Kıb-Tek’teki arızalar üzerinden emekçilere yöneltilen suçlamaları da reddeden Yalınkaya, “Sabotaj var dediniz. Bir yıl geçti, nerede bu sabotajcılar? Ayıptır artık! Burada 600–700 emekçi ölümle burun buruna çalışıyor. Halkı karanlıkta bırakanlar, milyon dolarlık yolsuzlukların üstünü örtenlerdir” dedi.

Toplumun sessiz kalmayacağını vurgulayan Yalınkaya, “Bu memleket bizim dedelerimizin, ninelerimizin var ettiği memlekettir. Bir yerlerden talimat alıp toplumun üstünde tepinmelerine izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türkü efendidir ama aynı zamanda asidir; boyun eğmez kimseye. Bunu böyle bilsinler” sözleriyle konuşmasını tamamladı.