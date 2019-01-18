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Bu hastalığa dikkat!

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Bu hastalığa dikkat!

AKALAZYA HASTALIĞI NEDİR?

Yemek borusu, gıdayı boğazdan mideye taşıyan tüptür. Akalazya özofagusunuzu etkileyen ciddi bir durumdur. Alt özofageal sfinkter (LES), yemek borusunu mideden kapatan kaslı bir halkadır. Akallazya prebleminiz varsa, yutkunma sırasında LES’niz açılmamaktadır.

Akalazya’ya ne sebep olur?

Akalazya çeşitli nedenlerle olabilir. Doktorunuzun belirli bir nedeni bulması zor olabilir. Bu durum kalıtsal olabilir veya bir otoimmün durumun bir sonucu olabilir . Bu tür bir rahatsızlıkla, vücudunuzun bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudunuzdaki sağlıklı hücrelere saldırır. Özofagustaki sinirlerin dejenerasyonu genellikle akalazyanın ileri belirtilerine katkıda bulunur.

Diğer koşullar akalaziye benzer belirtilere neden olabilir. Özofagus kanseri bu koşullardan biridir. Başka bir neden Chagas hastalığı olarak adlandırılan nadir bir parazit enfeksiyonudur. Bu hastalık çoğunlukla Güney Amerika’da görülür.

Akalazya için kim risk altındadır?

Akalazya genellikle hayatta sonra ortaya çıkar ancak çocuklarda da görülebilir. Orta yaş ve daha büyük bireyler durum için daha yüksek risk altındadır. Akalazya, otoimmün rahatsızlıkları olanlarda da daha sıktır.

Akalazya belirtileri nelerdir?

Akalazya olan insanlar genellikle yutma güçlüğü çekerler veya yiyecekleri özofagusta sıkışmış gibi hissederler. Buna disfaji de denir . Bu semptom öksürmeye neden olabilir ve aspirasyon veya gıda içme veya nefesle boğma riskini artırabilir . Diğer semptomlar şunları içerir:

  • göğsünüzde ağrı veya rahatsızlık
  • kilo kaybı
  • mide ekşimesi
  • yoğun ağrı veya yedikten sonra rahatsızlık

Ayrıca yetersizlik veya geri akış olabilir. Bununla birlikte, bunlar asit reflüsü gibi diğer gastrointestinal koşulların belirtileri olabilir.

Akalazya nasıl teşhis edilir?

Özellikle zamanla daha da kötüye giderse, hem katıları hem de sıvıları yutmakta sorun yaşıyorsanız, doktorunuz akhaleziniz olduğundan kuşkulanıyor olabilir.

Doktorunuz akalazyayı teşhis etmek için özofagus manometrisi kullanabilir. Bu yutkunurken özofagusunuza bir tüp yerleştirmeyi içerir. Tüp kas aktivitesini kaydeder ve özofagusunuzun düzgün çalıştığından emin olur.

Bir röntgen veya yemek borusu benzer sınav da bu koşulu tanısında yararlı olabilir. Diğer doktorlar bir endoskopi yapmayı tercih ederler. Bu prosedürde, doktorunuz sorun aramak için özofagusunuzun ucuna küçük bir kamera içeren bir tüp yerleştirir.

Diğer bir teşhis metodu baryum yutkundur . Eğer bu testi yaptırırsanız, sıvı formda hazırlanmış baryumu yutacaksınız. Doktorunuz daha sonra baryeri hareketini özofagustan aşağı doğru x-ışını izleyecektir.

Akalazya nasıl tedavi edilir?

Çoğu akalazya tedavileri LES’inizi içerir. Çeşitli tedavi türleri semptomlarınızı geçici olarak azaltabilir veya vana fonksiyonunu kalıcı olarak değiştirebilir.

Birinci basamak terapisi olarak, doktorlarınız sfinkteri genişletebilir veya değiştirebilir. Pnömatik dilatasyon tipik olarak bir yemek borusuna bir balon yerleştirerek şişirmeyi içerir. Bu sfinkteri uzatır ve yemek borusunun daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bununla birlikte bazen dilasyon sfinkteri yırtmaktadır. Bu olur ise, onarmak için ek ameliyat gerekebilir.

Özofagomiyotomi, akallanız varsa size yardımcı olabilecek bir cerrahi tiptir. Doktorunuz, sfinktere erişmek için büyük veya küçük bir kesi kullanacak ve mideye daha iyi akmasına izin vermek için onu dikkatli bir şekilde değiştirecektir. Özofagomiyotomi prosedürlerinin büyük çoğunluğu başarılıdır. Bununla birlikte, bazı insanlar daha sonra gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ile ilgili sorunları vardır. GERD varsa, mide asidi özofagusunuza yedeklenir. Bu, mide ekşimesine neden olabilir.

Akalazyenize pnömatik veya cerrahi müdahale edemiyorsanız doktorunuz sfinkteri rahatlatmak için Botox kullanabilir. Botoks, bir endoskop aracılığıyla sfinktere enjekte edilir.

Bu seçenekler mevcut değilse ya da işe yaramazsa, nitratlar ya da kalsiyum kanal blokerleri, sfinkterin rahatlamasına yardımcı olabilir, böylece yiyeceklerin daha kolay geçebilir.

Uzun vadeli görünüm nedir?

Bu durumun görünümü değişir. Belirtiler hafif olabilir veya şiddetli olabilir. Tedavi son derece başarılı olabilir. Bazen çoklu tedaviler gereklidir.

Bir dilatasyon prosedürü ilk seferde çalışmazsa cerrahi tavsiye edilebilir. Genellikle, her dilatasyonda başarı olasılığı azalır. Bu nedenle, birkaç dilasyon başarısız olursa doktor muhtemelen alternatif arayacaktır.

Ameliyat geçiren insanların neredeyse yüzde 95’i belirtilerden kurtulabiliyor. Bununla birlikte, bazı komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar arasında, yemek borusunun yırtılması, asit reflüsü veya yemek borusunun yukarı doğru giden ve nefes borunuza giden gıda kaynaklı solunum koşulları ile ilgili sorunlar bulunur.

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