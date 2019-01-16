Bu su markalarıyla banyo bile yapmayın!

Bir su markasının 100 tam puan alabilmesi için PH düzeyinin 7-8.5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal, radyolojik hiçbir kirleticinin olmaması gerekiyor. 100 tam puan alan firma olmadığına dikkat Çeken Sözcü yazarı Ümit Zileli, içilmesi tehlikeli su markalarının adlarını paylaştı.

Sözcü gazetesi yazarı Zileli, 'Uyan ey ahali 'doğal' suyla zehirleniyorsun' başlıklı yazısında içme sularındaki tehlikeye dikkat çekti. Zileli, içme sularının çok büyük bir bölümüyle duş dahi alınmasının sakıncalı olduğunu belirtti.

Plastik şişe ya da damacanaların sağlıksız olduğuna dair söylentilerin artması üzerine cam şişelere talebin arttığını belirten Zileli, "İçindeki suya değil, ambalajına baktık, cam şişeyi üç misli fiyatına alabilenler 'daha sağlıklı su içiyoruz' diye sevindi, dar gelirlisi kaderine razı olup, plastik şişeden, damacanadan içmeye devam etti. Halbuki hepsi koca bir yalandı" ifadesini kullandı.

"Önce 'içilebilir su' nedir ona bakalım" diyen Zileli, şöyle devam etti:

"Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin 5 yıl önce hazırladığı bir benzeri daha olmayan ve 14 kez güncellenen su raporu, su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH'ını gösteren bölümlerden oluşuyor. Bir su markasının 100 tam puan alabilmesi için PH düzeyinin 7-8.5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal, radyolojik hiçbir kirleticinin olmaması ve belirlenen aralık değerlerinde olması gerekiyor.

'DUŞ DAHİ YAPILMASI SAKINCALI'

Şimdi sıkı durun; Gıda Hareketi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve su firmalarının veri erişimine ulaşmalarına büyük engeller koyduğunu belirtiyor! Aslına bakarsanız su numunelerini alan da, analizini yapan da Sağlık Bakanlığı'nın kentlerdeki ilgili birimleri… Gıda Hareketi yalnızca resmi raporları bir araya getirerek tablolaştırıyor! Türkiye genelinde yüzlerce su markası var. Su doğal kaynaklardan ya da sondaj yoluyla çıkarılan suların işlenmesiyle elde ediliyor. Hiçbir doğal kaynak hacim olarak talebi karşılayacak durumda olmadığı için önemli sayıda su firması gayrı resmi sondajlarla yeraltı sularını da bu sulara karıştırıyor; herkes de bu durumu biliyor!..

— Kısacası içtiğimiz suların çok büyük bölümü ile duş dahi yapılması sakıncalı!.."

'ZEHİR SATAN KOCA KOCA FİRMALAR!'

Zileli, Gıda Hareketi'nin oluşturduğu raporda 100 tam puan alan firmanın olmadığını belirterek, 3 kategoride en yüksek puan alan 3 firmayı açıkladı:

— Doğal mineral kaynak suyu: 82.73 puanla Buzdağı su

— Doğal kaynak suyu: 62.80 puanla Fuska su

— İçme suyu: 4.22 puanla Erpınar su

"Şimdi soruyorum, içinizden kaçınız bu üç markayı tanıyor, biliyor?" diyen Zileli, "Su satın aldığınız hangi markette bu sular satılıyor? Zahmet etmeyin ben söyleyeyim, neredeyse hiçbirinde!.. Daha da ilginç olan ise şu:Tabloda artı seviyede olan firmaların hiçbirini alışveriş yaptığım hiçbir markette görmedim; onlar da zaten 14 tane" ifadesini kullandı.

'TANIDIK, BİLDİK, MEŞHUR SU MARKALARI'

Zileli, yazısına şöyle devam etti:

© AA / MEHMET ALİ ÖZCAN

Bakan Eroğlu: Çoğu şebeke suyu damacana sulardan çok daha kaliteli

"Eksi seviyesindeki firmalara gelince ki, bu içmenin tehlikeli olduğu sular anlamına geliyor; —1.68 puandan başlıyor, taa 150'nci sıradaki Altınpınar firmasına kadar devam ediyor, onun puanı da şöyle: —2 bin 253.96

Gözlerinize inanamadınız değil mi? Durun bu daha bir şey değil, sırada tanıdık, bildik, pek meşhur, çok satan su markaları var!..

— Damla su: Puanı —2 bin 267.34

— Nestle Pure Life: Puanı —2 bin 423.14

— Erikli: Puanı —2 bin 501.62

— Sırmakeş. Puanı —2 bin 597.49

Nasıl, müthiş değil mi?.. Bu isimleri özellikle yazıyorum, çünkü büyük marketler dahil sürekli bize kakalanan su markaları bunlar!.. Haa, bir de verileri saklayan, vermeyen firmalar var, hem de sürüsüyle… Bilinen isimleri paylaşayım, hatırları kalmasın:

— Danone Hayat, Hamidiye Şifa, Hayat, Pınar Yaşam Pınarım, Aqualife, Turkuaz.

Bir kez daha anımsatayım, artıda bulunan 14 firma, ekside ise yüzlerce firma var ancak bizim büyük marketlerde, bakkallarda bulabildiğimiz markalar iki elin parmakları kadar bile değil. O nedenle bu sütuna girme şerefine nail oldular!.. Siz de isterseniz tümünü internette kolaylıkla bulabilirsiniz…

Halkımıza, pek sayın Sağlık Bakanlığı yöneticilerine ve bizlere duş bile yapılması tehlikeli suları hiç utanıp sıkılmadan "doğal içme suyu" diye kakalayıp milyarlar kazanan firmaların doymak bilmez sahiplerine saygıyla sunulur…

— Hadi hepimize afiyet olsun!.."