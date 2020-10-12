  • BIST 1.178
  • Altın 487,557
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Bu yemekler kalp hastalığı riskini azaltıyor!

» »
Sağlıklı yaşam için beslenme tarzının önemine değinen Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aydın Nadir, “Günümüzde sağlıklı beslenme oldukça önemli hale geldi ve buna bağlı olarak çeşitli diyetler ortaya çıktı.
Bu yemekler kalp hastalığı riskini azaltıyor!

Uzm. Dr. Aydın Nadir, “Vejetaryen diyetler, doymuş yağ içeriği yüksek olan hayvansal kaynaklı gıdaların (sığır, kuzu, kümes hayvanları vs.) tüketilmemesi esasına dayandığı için kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaktadır. Vejetaryen diyette, sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek bitkisel besinler yer almaktadır. Bu yönüyle de kan basıncının düzenlenmesinde etkili mineralleri içermesi nedeniyle hipertansiyon riskini düşürmektedir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Pesketaryen ise et ürünleri yemeyip deniz ürünlerini tüketen kişilerdir. Pesketaryen beslenme tarzı, Akdeniz diyeti gibidir. Bol sebze, meyve ve deniz ürünlerini içerir. Pesketaryen beslenme ve Akdeniz diyeti, vejetaryen beslenmeye göre daha avantajlıdır. Çünkü vejetaryen beslenenlerde eksik alınan B12 vitaminini balıktan alabilirler. Bu diyetin en önemli yararlarından biri, kalp hastalıkları riskini azaltmak için yeterli miktarda omega-3 sağlaması, LDL (kötü) kolesterolü azaltması ve HDL (iyi kolesterolü) korumayı sağlayan bol miktarda sağlıklı yağlar içermesidir.”

Uzm. Dr. Aydın Nadir, “Kardiyovasküler sağlık düşünüldüğünde, vejetaryen bir diyete geçiş kendi başına bir amaç olarak görülmemeli, ek diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte düşünülmelidir” dedi ve belirli periyodlarla egzersiz yapmayı ve oruç tutmayı alışkanlık haline getirmeyi önerdi.

DENİZ ÜRÜNLERİNİ ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

“Sığır eti gibi kırmızı etler, protein açısından iyi kaynaklar olmasına rağmen, deniz ürünleri ve bitki bazlı kaynaklardan protein almak sağlık açısından daha iyi bir seçimdir” diyen Uzm. Dr. Nadir, “Kırmızı et tüketilecek ise de kavurma ve kızartmalardan kaçınılmalıdır, haşlama ve buğulama şekli tercih edilmelidir” diye konuştu.

Bazı diyet çeşitlerinin sağlık açısından birtakım riskleri de olabileceğini belirten Uzm. Dr. Nadir, “Pesketaryen beslenme şeklini tercih eden kişiler, balık ve deniz ürünlerini sık tüketmektedir. Bu durumun avantajları kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Pesketaryen beslenmenin temel besini balık olduğu için, düzenli olarak balık tüketmek aşırı cıva alımıyla ilişkili sağlık risklerini arttırabilir” dedi ve balık tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu: “Yüksek miktarda balık yerken cıva zehirlenmesi riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle kılıç balığı, köpek balığı, kral uskumru, ton balığı yemekten kaçınılmalı. Bunun yerine düşük cıva seviyelerini ihtiva eden somon, sardalye, alabalık gibi balıklar tercih edilmeli. Haftada en fazla iki kere balık yenilmesine dikkat edilmelidir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs hakkında şoke eden araştırma! Meğer koronavirüs yüzeylerde...12 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • 'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü12 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Görme Alanınızda Sinekler Uçuşuyorsa…12 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Bu besin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 09:35
  • B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! İşte B12 eksikliğini gideren besinler..12 Ekim 2020 Pazartesi 09:30
  • Sahte parfümler kanser ediyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor.10 Ekim 2020 Cumartesi 20:33
  • Bağışıklığı güçlendirmenin yolları nelerdir? İşte bağışıklığı güçlendirmenin 4 püf noktası...10 Ekim 2020 Cumartesi 20:18
  • Koronavirüs vakalarıyla ilgili bilimsel araştırmanın sonucu şaşırttı! Her 100 pozitif vakanın 86'sı...10 Ekim 2020 Cumartesi 20:03
  • Bu gıda enfeksiyonla savaşıyor! İşte vitamin yönünden en zengin besinler...10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti