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Budapeşte belediye başkan adayından İmamoğlu’na: Bize ümit kaynağı oldunuz

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin belediye başkan adayı Gergely Karacsony, tebrik ziyaretinde bulunduğu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ‘İstanbul’daki değişimin Budapeşte için ümit kaynağı olduğunu’ söyledi.
Budapeşte belediye başkan adayından İmamoğlu’na: Bize ümit kaynağı oldunuz

İmamoğlu, Sosyalist MSZP ve ülkeni Yeşiller Partisi Parbeszed’in oluşturduğu ittifakın adayı Karacsony’ye, “Dünyanın en güzel şehirlerinden birine yönetici olmak için adaysınız. Bu çok kutsal bir görev ve değerli” diyerek başarılar diledi.

Budapeşte’yi daha önce ziyaret ettiğini ve Türkiye ile Macaristan arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kentinizle güçlü bağlar kurmayı arzu ediyorum. Bu tarihsel bağları kuracağımız dönemde belki de o görev size kısmet olacak” dedi.

İstanbul seçimlerinin Macaristan halkı tarafından yakından takip edildiğini belirten Karacsony ise şunları söyledi: “Sizin belediye başkanlığını kazanmanız Macar halkında, Budapeşte’de büyük etki yarattı. İstanbul’daki değişim Budapeşte için de ümit kaynağı oldu. İstanbul’da ciddi bir değişim imkanı varsa Budapeşte için de değişim imkanı var.”

Sağcı Başkaban Viktor Orban’ın Fidesz Partisi’nin desteklediği Istvan Tarlos tarafından yönetilen Budapeşte’de, önümüzdeki ay düzenlenecek yerel seçimde aday olan Karacsony şöyle devam etti: “Ben de sizin gibi muhalefet partilerinin desteğini aldım. Ülkemizin siyasi yapılarında da ciddi benzerlikler var. Umarım ben de sizleri resmi bir ziyaret için şehrime davet edebilirim.”

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