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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bugün Nöbetçi Eczaneler 20 Nisan 2019

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Bugün Nöbetçi Eczaneler 20 Nisan 2019
Bugün Nöbetçi Eczaneler 20 Nisan 2019

Bugün Nöbetçi Eczaneler 20 Nisan 2019

LEFKOŞA:

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C RİMAX KARŞISI HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI KÜÇÜK KAYMAKLI

 2252818

***

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

 2239378

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 2236750

GİRNE:

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 8160082

***

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 8245713

GAZİMAĞUSA:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 3648494

***

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 3663846

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 7143252

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 3712224

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