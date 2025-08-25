  • BIST 11481.48
"Burayı babam kurtardı kimse beni uçaktan indiremez" diyen zanlıya 1 gün daha ek tutukluluk

Ercan Havalimanı’nda arkadaşına ait kiralık aracı alkollü kullandığı tespit edilen turist Emre Çamlar, “Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez” demişti.
Ercan Havalimanı’nda “polis darp etme, uygunsuz tavır, rahatsızlık ve alkol tesiri altında hareket” suçlarından itham edilerek tutuklanan Emre Çamlar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Aysın Erdemirci, zanlının 21 Ağustos 2025 tarihinde sabah 05.00 sularında Ercan Havalimanı giden yolcu bölümünde, arkadaşına ait kiralık araç anahtarını teslim etmediği için güvenlik görevlisi Ş.Y.’yi boğazından tutup darp ettiğini, görevinden men ettiğini söyledi. Polis, zanlının el ve kollarını sallayarak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ve yüksek sesle “Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez” dediğini aktardı.

Erdemirci, zanlının ayrıca havalimanında güvenlik görevlisi C.A.H.’yi omzundan itip darp ettiğini, yolcu hizmetleri personeli A.G.’yi de ittiğini belirtti. Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, yapılan incelemede kiralık ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunu ve zanlının adına sözleşme olmadan aracı alkollü şekilde kullandığını söyledi. Araç, havalimanındaki otoparka ait bariyerlere çarptıktan sonra kiralık şirketine teslim edilmedi.

Polis, kiralık araçta 35 bin TL, otoparkta ise 1.650 dolar zarar meydana geldiğini açıkladı ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlı için bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

