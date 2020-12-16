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Büyükoğlu: “Hükümetin Oynadığı Kumarın Kaybedeni Biz Olmayacağız”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu bugün yaptığı açıklama ile hükümetin kumarhanelere tanıdığı imtiyazlar yüzünden salgın noktasında sürekli en başa dönüldüğünü, faturanın ise halka kesildiğini kaydetti.
Büyükoğlu: “Hükümetin Oynadığı Kumarın Kaybedeni Biz Olmayacağız”

İş yerleri kapatılan esnafın borç batağı içine, ekmek kapısı kapanan güney emekçilerinin ise çaresizliğe terk edildiğini ifade eden Büyükoğlu, “hükümetin oynadığı kumarın kaybedeni biz olmayacağız” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesinden bu yana iki kez yerel vakalar sıfırlanma noktasına gelmiş, ancak hükümetin kumarhanelere ayrıcalık tanımadaki ısrarı ile her defasında başladığımız noktaya dönülmüştür. Sağlık çalışanlarımızın müthiş özverisi ile yerel vakalar sıfırlanıp, dünyayı saran salgına rağmen ülkede hayat normalleşmeye başladığı dönemlerde ekonomi canlanma belirtisi göstermiş, emekçiler ve esnaf ayakta kalabilmek adına umutlanmıştır.

Gel gelelim kumar baronları hatrına gevşetilen önlemlerle yerel vakalar yine hortlayınca, fatura yine halka kesilmiştir.

Son kararlarla yine kapatılan iş yerleri borç batağındaki esnafı çaresiz bırakmıştır.

Güneyde ekmeğinin peşinde çalışan ekmekçilerin ekmek kapısı kapatılmış, bir çok aile çaresizlik içerisinde kaderine terk edilmiştir.

Malesef Hükümetin oynadığı kumarın kaybedeni yine halkımız olmuştur.

Hak-Sen olarak yaşanılan mağduriyetlere yönelik ivedilikle çare üretilmesinin hükümetin birinci görevi olduğunu hatırlatır, kaderine terk ettiği insanlarımızın kimsesiz olmadığının altını çizeriz.

Emekçilerin haklı isyanında tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı belirtir, hükümetin oynadığı kumarın kaybeni olmayı reddettiğimizi vurgularız.

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