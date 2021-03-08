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Çağman:''Kadınlarımız için bir günlük süslü cümleler söylemek değil, somut icraatlar yaparak; hayata geçtiğini görmek istiyoruz’’

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,  8 Mart Dünya  Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
Çağman:''Kadınlarımız için bir günlük süslü cümleler söylemek değil, somut icraatlar yaparak; hayata geçtiğini görmek istiyoruz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,  8 Mart Dünya  Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Çağman mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine geldiğim tarihten itibaren  Bakanlığın,  emekçi, sigortalı, çalışma izinli, girişimci,  engelli, sendikalı, ekonomik sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan  kadınlar  başta olmak üzere her yaştan ve her kesimden  kadına hizmet verdiğini gördüm.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yalnızca bir gün değil,  her gün kadınlarımızın yaşadığı sorunları yakından bilen ve her süreçte bunu takip eden bir bakanlıktır. İlgili bakan olarak, 8 Mart’ta  alışılagelmiş süslü cümleler söylemek  yerine,  artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istiyorum. Hedefler ve planları metinlerde değil, hayatın içinde uygulanırken  görmek için;  Bakanlık olarak  ilgili sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, yerel yönetimler, üniversiteler,  Polis Genel Müdürlüğü ve kamu kurumları ile ne yapabileceğimizi ele almak, iyi niyetle katkı koymak istiyorum.

 

Kadın çalışanların  çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin  önlenmesi , şiddet gören kadınlara destek verilmesi ve bu konuda  sürdürülebilir adımlar  atılması konusunda  2021 yılı içinde Bakanlığımız; somut icraatlar hayata geçirmek için tüm gayretiyle çalışacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle,  kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım."

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