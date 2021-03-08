Çağman:''Kadınlarımız için bir günlük süslü cümleler söylemek değil, somut icraatlar yaparak; hayata geçtiğini görmek istiyoruz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Çağman mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine geldiğim tarihten itibaren Bakanlığın, emekçi, sigortalı, çalışma izinli, girişimci, engelli, sendikalı, ekonomik sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan kadınlar başta olmak üzere her yaştan ve her kesimden kadına hizmet verdiğini gördüm.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yalnızca bir gün değil, her gün kadınlarımızın yaşadığı sorunları yakından bilen ve her süreçte bunu takip eden bir bakanlıktır. İlgili bakan olarak, 8 Mart’ta alışılagelmiş süslü cümleler söylemek yerine, artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istiyorum. Hedefler ve planları metinlerde değil, hayatın içinde uygulanırken görmek için; Bakanlık olarak ilgili sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, yerel yönetimler, üniversiteler, Polis Genel Müdürlüğü ve kamu kurumları ile ne yapabileceğimizi ele almak, iyi niyetle katkı koymak istiyorum.

Kadın çalışanların çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi , şiddet gören kadınlara destek verilmesi ve bu konuda sürdürülebilir adımlar atılması konusunda 2021 yılı içinde Bakanlığımız; somut icraatlar hayata geçirmek için tüm gayretiyle çalışacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım."