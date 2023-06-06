Çalışanları etkileyen araştırma: Kalp krizi riski pazartesi günü artıyor

Yapılan bir araştırma, ölümcül kalp krizlerinin pazartesi günleri meydana gelme olasılığının haftanın diğer günlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

İrlanda’da, beş yıllık bir süre boyunca, ciddi bir kalp krizi geçirerek hastaneye başvuran 10.528 hastayı inceleyen bilim insanları, oranların pazartesi günleri yüzde 13 daha yüksek olduğunu buldu.

Belfast Health and Social Care Trust’ta yapılan çalışmada, uzmanlar bunun vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsünün veya sirkadiyen ritminin hafta sonu insanların geç saatlere kadar dışarıda kalmalarından veya uzun saatler boyunca uyumalarından kaynaklandığını düşünüyorlar.

İnsanlar pazartesi sabahı her zamanki alarmlarına geri döndüklerinde, bu kalp krizlerini tetikleyebilecek daha yüksek düzeyde iltihaplanma ve stres hormonuna neden olabilir.

Birleşik Krallık’ta her yıl bu sebeple 30.000’den fazla hastaneye yatış oluyor. Manchester’daki İngiliz Kardiyovasküler Derneği konferansında sunulan çalışma, tümü 2013 ile 2018 yılları arasında hastaneye başvuran İrlanda’da 7.112 ve Kuzey İrlanda’da 3.416 hastanın verilerini analiz etti.

BİRÇOK FAKTÖRÜ VAR

İngiliz Kalp Vakfı Tıbbi Direktörü Profesör Sir Nilesh Samani, “Birleşik Krallık’ta her beş dakikada bir kişi yaşamı tehdit eden kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.”

“Bu çalışma, özellikle ciddi kalp krizlerinin zamanlamasıyla ilgili kanıtlara katkıda bulunuyor, ancak şimdi haftanın belirli günlerinde onları daha olası kılan şeyin ne olduğunu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapmak, doktorların bu ölümcül durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.” dedi.

Kalp krizi için risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolesterol, hava kirliliği ve sigara sayılıyor. On hastadan yaklaşık yedisi hayatta kalsa da, birçoğu kalp yetmezliğine yol açan kalp kasında uzun vadeli hasar görüyor.