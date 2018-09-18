Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde; 6 inşaatta iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildi ve mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından 5 inşaatın faaliyeti durduruldu. 1 inşaata ise ; ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Nasıl Yapılıyor?

Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından beş ilçede rutin olarak yapılan yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri; İş Yasası altında bulunan "1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında yapılıyor.

Daire müfettişleri inşaat denetimlerinde; ilgili mevzuat gereği; inşaatların giriş ve çıkışlarının güvenliği; iskelelerin kurulması ve bağlanması konusunda alınan emniyet tedbirleri; yapı iskelelerinin kontrolü , iş platformlarının güvenliği, merdivenlerin ve havai geçitlerin güvenliği; korkuluk ve kafeslerin emniyeti hususlarında denetimler yapıyor; inşaat alanında ilk yardım imkanları ile , ikaz levhalarının olup olmadığı ayrıca çalışanların kişisel korunma araçlarının olup olmadığını inceliyor. Ayrıca denetimlerde; Çalışma Dairesi tarafından 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, inşaatlarda risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı denetleniyor; risk analizi raporu koşulu aranıyor.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından inşaat alanında tespit edilen eksiklikler ile ilgili inşaat alanındaki sorumluya bilgi verildikten sonra; ilgili mevzuat gereği; iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaatın faaliyeti durduruluyor ve 2 iş günü içinde gereken önlemlerin alınması için süre tanınıyor.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı hususların tespit edilmesi hususunda ise mevzuat gereği Çalışma Dairesi gerekli önlemler alınması için işverene yazılı uyarı veriyor.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol: ‘’ Ülke genelinde yapılacak iş sağlığı ve güvenliği denetimleri artarak devam edecek.’’

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol da bugün basınla birlikte yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Bugün basın mensuplarıyla birlikte denetim yapmamızın nedeni kimseyi rencide etmek değil; Çalışma Dairesi tarafından inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılırken aranan koşulların basın aracılığıyla diğer inşaat alanlarına ulaşmasını da sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile ilgili duyarlılığı kamuoyunda arttırmaktı. Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri artarak devam edecek. İşverenlerin inşaatlarının kapatılarak mağduriyet yaşamaması için, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılması gerekenler konusunda; tüm sektör temsilcilerini uyarıyor, gereken tedbirleri almaları için onlara çağrıda bulunuyoruz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler: "Name and Shame Uygulamasına başladık’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de bugün basınla birlikte yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri konusunda açıklama yaparak, Bakanlık olarak Name and Shame uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bu konuda tavrının çok net olduğunu önemle vurguladı.

Çeler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Ülkemizde ard arda yaşanan ve ölümle sonuçlanan iş kazalarından büyük üzüntü duyuyorum. İnsan hayatının sıfırla çarpıldığı bir çalışma hayatının her zaman karşısında olacağımı göreve geldiğimde söylemiştim yine söylüyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların ağırlığını herkes üzerinde hissedecek ve sorumluluğunu yerine getirecek. Sınırlı denetim personeliyle de olsa ülke genelinde Çalışma Dairesi denetimlerini sürdürüyor ve bu demetimler artarak da devam edecek. Yasal mevzuatın yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenleri uyarırken, uyarılarımızı dikkate almayan işverenleri de kamuoyu önünde artık açıkça ifşa edeceğiz. Bugün Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; Ortaköy’de Osmanoğlu İnşaat Ltd ve Yapıcı İnşaat Ltd.; Gönyeli’de Aksa İnşaat Ltd ve İrfan Göçen Construction İshakoğlu İnşaat Müteahhitlik Ltd; Girne’de yapılan denetimlerde ise Kavanlar Yapı Ltd’in faaliyeti, insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiğinden dolayı , Çalışma Dairesi tarafından yürürlükte olan İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince durduruldu. Gönyeli’deki Benli Market’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

İş Sağlığı ve güvenliği alanında İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliğimiz devam ediyor. Bugün Birlik ile imzaladığımız protokol çerçevesinde de, çalışma saatlerine uymayanlar ve kuralları çiğneyenlere ön izinleri verilmeyeceğini ayrıca hatırlatmak isterim’’