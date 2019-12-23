Çanakale ile Bağcıl 1-1’lerini Üzmedi..!

K-Pet 1.Lig’de 15.hafta maçında Çanakkale konuk ettiği Bostancı Bağcıl ile 1-1 berabere kaldı.

Yer: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Abdullah Genç, Ömer Doğru

Çanakkale: İbrahim, Uvanç, Selçuk (72.Dk Ahmet) Yunus, Barış, Berkan (90.Dk Oğuzhan) Hasan, Ekrem, Çağdaş, Ahmet, Hakan (57.Dk Halil)

Bostancı Bağcıl: Ahmet, Ahmet, Cahit, Zekai, Arda, Kemal, Cevdet (57.Dk Bilal)Cemal, Kemal(89.Dk Ali)Doğukan, Okan

Goller: 44’Uvanç Recaioğlu (Çanakkale) 18’Kemal Solkanat (Bostancı Bağcıl)

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Çanakkale sahasında konuk ettiği Bağcıl karşısında mağlup duruma düşmesine rağmen beraberliğibulurken galibiyete ulaşamadı ve sahasında 2 puan bıraktı.

Karşılaşmanın 18.dakikasında konuk ekip Bostancı Bağcıl, Kemal Solkanat’ın golü ile 1-0 öne geçti.

44.dakikada Çanakkale, Uvanç ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci devrede her iki takımın da atakları vardı ancak aranan gol bir türlü bulunamayınca maç da 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çanakkale puanını 16’ya, Bostancı Bağcıl ise 13’e yükseltti.