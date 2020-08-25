Çavuşoğlu: "Ben sendikacı olsaydım, topluma ışık tutmayı tercih ederdim"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, sendikaların son günlerdeki tavırlarına dikkat çekerek, "Ben sendikacı olsaydım, topluma ışık tutmayı tercih ederdim. Hareketlerimde sendikal alışkanlık yapmazdım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, okullarda alınacak olan önlemleri tekrar yineleyerek, “Okul idarelerine bu süreçte büyük görev düşüyor” ifadelerini kullanarak uzaktan eğitimde ülke olarak verimli olunamadığını ve bu yüzden yüz yüze eğitim adına çalışmalar yapıldığını aktardı.

“ADA KART ÜRETİM AŞAMASINDA”

Ada kart uygulamasının şu anda üretim aşamasında olduğunu da belirten Çavuşoğlu, Öğrenci Dostu Ada projesinin, dış ülkelerdeki öğrencilerde oluşmuş olan kötü algıyı yıkmak adına başlatılan bir proje olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Ada Kartı, kurumsal bir yapıya ulaşabilmek adına çıkarıyoruz” dedi.