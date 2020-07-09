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Çavuşoğlu Londra'da İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü: İngiltere, Brexit sonrası için arayış içinde

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Çavuşoğlu Londra'da İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü: İngiltere, Brexit sonrası için arayış içinde
Çavuşoğlu Londra'da İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü: İngiltere, Brexit sonrası için arayış içinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyaretinde bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Raab ile Covid-19 salgını sırasındaki işbirliğimizi salgın sonrasında da nasıl sürdürebiliriz, bunu konuştuk. Serbest ticaret anlaşması müzakereleri sürüyor, hiçbir sorun yok, ne zaman imzalayacağımızı konuştuk. Brexit sonrası ilişkilerimizi hangi alanlarda geliştirebileceğimizi değerlendirdik." dedi:

"Boris Johnson'a da nezaket ziyaretinde bulunduk, kendisini gayet iyi sağlıklı gördük. Bebeği için tebrik ettik." diyen Çavuşoğlu, İngiltere'nin Brexit sonrası için yeni arayışlar içinde olduğunu söyledi:

Quote Message: Seyahati, turizmi, sağlık, sağlık turizmi dahil işbirliğini konuştuk. Ankara Anlaşması'yla buraya gelen vatandaşlarımızın Brexit'ten etkilenmemesi gibi, ticari konular dışında müzakerelerimiz var. Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallık yeni ekonomik ilişkiler ve diğer alanlarda da arayışlar içinde. Biz de zaten Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi daha ileri götürme konusunda kararlıydık. Birçok alanda ilişkilerimiz nasıl geliştiririz, onu konuştuk."

Seyahati, turizmi, sağlık, sağlık turizmi dahil işbirliğini konuştuk. Ankara Anlaşması'yla buraya gelen vatandaşlarımızın Brexit'ten etkilenmemesi gibi, ticari konular dışında müzakerelerimiz var. Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallık yeni ekonomik ilişkiler ve diğer alanlarda da arayışlar içinde. Biz de zaten Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi daha ileri götürme konusunda kararlıydık. Birçok alanda ilişkilerimiz nasıl geliştiririz, onu konuştuk."

 

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Manchester'da yeni bir konsolosluk açacağını da duyurdu.

Raab'ın ardından Çavuşoğlu, Londra'da Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson ve Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile de görüştü.

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