Çavuşoğlu: “Yükseköğrenim öğrencisine sahip çıktık”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yürüttükleri çalışmalar ve ortaya koydukları projeler ile öğrenci sayılarında artış yakaladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle;

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ve verileri dün ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanmış ve üniversitelerimize yerleşen öğrenci sayıları belli olmuştur. Bu yıl KKTC üniversitelerimizin doluluk oranlarındaki artış küresel ölçekte yaşanan salgın dönemi de göz önüne alındığında memnuniyet vericidir.

DENKLİK SORUNUNU ÇÖZDÜK, YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİ BELGESİNİ HAZIRLADIK, DENETLEME TÜZÜĞÜNÜ YÜRÜRLÜĞE KOYDUK…

Bu noktaya gelmek çok da kolay olmamıştır. Bir yılı aşkın süredir yürütülen sistematik, özverili ve stratejik çalışmaların yansıması olduğunu aktarmak isterim. Geçen yıl ülkemizdeki üniversiteler denklik sıkıntısı yaşarken yürüttüğümüz çalışmaların soncunda YÖK’le imzalanan ve denklik sıkıntısını ortadan kaldıran “Mutabakat Zaptı” bu sürecin başlangıcı olmuştur. YÖDAK, Rektörler, kurduğumuz bilim kurullarıyla mesai kavramı gözetmeden gerçekleştirdiğimiz sonuç ve çözüm odaklı çalışmalarımız olmuştur.

KKTC tarihinde ilk kez bakanlar kurulu onayıyla yürürlüğe koyduğumuz “Yükseköğretim Strateji Belgesi” yükseköğrenim geleceğinin planlanması açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte sistematik çalışmaların bir sonucu olarak YÖDAK’la birlikte hazırladığımız “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü” de bu dönemde hayat bulmuştur.

YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKTIK, 8000’İN ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE YARDIM ELİ UZATTIK…

Pandemi döneminde gerek adamızdan ayrılan gerekse adamızda kalan tüm öğrencilerimize, kurduğumuz “Yükseköğrenim Danışma Hattıyla” yardımcı olduk, ülke olarak yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Hiçbir öğrencimizin sağlığını riske atmayacak kararlar ürettik ve 8 binin üzerindeki yükseköğrenim öğrencisine gıda ve hijjen desteğinde bulunduk.

TC Yükseköğretim Kuruluyla (YÖK) gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve güvene dayalı toplantılar sonucunda da KKTC yükseköğretim kurumlarının geleceğine önemli katkılar sağlayacak kararların altına imza attık.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA” PROJESİYLE YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE UMUT OLDUK…

KKTC yükseköğretiminde umutların azaldığı dönemde tercihlerin başlamasına 1 hafta kala büyük ilgi ve yankı uyandıran “ Öğrenci Dostu Ada” projesiyle umut olduk. Ülkemizdeki öğrencilere ayrıcalıklar, avantajlar sağlayacak, öğrenci memnuniyeti getirecek projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte ulaşım ve konaklama noktasında öğrencilerimizin karşılaştıkları sıkıntılara çözümler getireceğiz. Bir bağlamda KKTC üniversitelerin tercih edilebilmesi adına Devlet olarak öncülük ettik.

9316 ÖĞRENCİ, GEÇEN YILA GÖRE % 9.20 ORANINDA ARTIŞ…

Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen biz inancımızı kaybetmedik, paydaşlarımızla birlikte kurguladığımız stratejiye, çalışmalarımıza ve ortaya koyduğumuz projelere güvendik. Ne mutlu ülkemize ki YKS sonuçlarına göre % 9.20 oranında öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl KKTC üniversiteleri ve ülkemizde kampüsü bulunan üniversitelere 8531 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl rakamı 9316’ya çıkardık. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranını %57, 35’ten %62, 36’ya çıkardık. Kampüs niteliğinde olan (ODTÜ, İTÜ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi idari birimi) üniversiteleri hesaplamaya katmadığımızda ise üniversitelerimize geçen yıl 8039, bu yıl ise 8636 öğrenci yerleşmesi aldığımızı görüyoruz. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GÜVENLİ KAMPÜSLERİMİZDE BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİRKEN, ÖĞRENCİ DOSTU PROJEMİZLE SAHİPLENECEĞİZ…

Hem yeni hem de kayıtlı öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ülkemize getirmek için gerekli çalışmalara katkı koyup en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sıra dışı ve zor şartlar altında sürece katkı koyan Başbakanımız Sn. Ersin Tatar’a, Mevkidaşım TC Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk’a, tüm sıkıntılarımızla ilgilenen YÖK Başbakanı Sn. Yekta Saraç’a ve tüm paydaşlara teşekkür eder, ülkemizdeki üniversitelere kayıt hakkı kazanan tüm öğrencileri tebrik eder, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim.