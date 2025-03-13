Çeler: “Tatar ateşli konuşmalarına ara verip zamanını düşünmeye ayırsaydı, ne yapması gerektiğini anlayacaktı”

BOŞA GEÇEN BUNCA ZAMANDAN SONRA HERKES; AKIL YOLUNUN FEDERASYONA UYGUN ARAYIŞLARA YÖNELMEK OLDUĞUNU KAVRAMIŞ OLMALIDIR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 17/18 Mart’ta Cenevre’de yapılacak olan “Kıbrıs sorunu” konulu 5+1 konferansın önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’a, görevinin son demlerinde yapması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çeler: Çözüm bizim toplumsal geleceğimizle doğrudan ilişkilidir.

Yazılı açıklama yapan Çeler, yıllardır uzayıp giden Kıbrıs sorununun pek çok tarafı olduğunu ancak bu tarafların içinde en çok canı yananın Kıbrıslı Türkler olduğunu belirterek, çözümsüz geçen her anın en çok Kıbrıs Türk toplumuna zarar verdiğini söyledi.

Diğer tarafların yıllardır çözümsüzlükten de çıkar sağlamayı başardığını fakat elbette artık onların da çözümün herkese büyük faydası olacağını anlaması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Yine de çözüm için en büyük çabayı ortaya koyması gereken tarafların başında biz geliyoruz. Çünkü çözüm bizim toplumsal geleceğimizle doğrudan ilişkili” dedi.

“Son beş yıldır izlenen anlamsız tutum; Rum liderliğine can simidi oldu”

Kıbrıs Türk tarafının, 17-18 Mart’ta Cenevre’de yapılacak olan genişletilmiş Kıbrıs zirvesine bu bilinçle hazırlanması gerektiğini, müzakereyi peşinen reddeden, gerçeklikten uzak beklentilerle zaman öldüren ve toplumsal geleceğe hizmet etmeyen bir siyasetin peşinden sürüklenmenin vahim bir hata olduğunu kaydeden Çeler, diplomaside hiçbir karşılığı olmayan restlerle kaybedilen bunca zamanın artık yeter olduğunu belirtti.

Çeler, “Crans Montana’da ipliği pazara çıkarılarak köşeye sıkıştırılan Rum liderliğine, son beş yıldır izlenen anlamsız tutum; adeta can simidi olmuştur. ‘Yeni siyaset’ adı altında tedavüle sürülen ve çoktan eskitilmiş kavramların peşinden sürüklenen Sayın Ersin Tatar, hâlâ ne yaptığının farkına varmışa benzemiyor” dedi.

“Tatar bari döneminin son deminde dişe dokunur bir icraatla anılmayı hak etsin”

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda koskoca bir beş yılı harcamakla kalmadığını aynı zamanda Rum tarafına sınırsız bir diplomatik konfor sağladığını vurgulayan Çeler, Tatar’ın hiç olmazsa 17-18 Mart’ta Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine uygun bir başlangıca fırsat tanımasını ve döneminin son deminde dişe dokunur bir icraatla anılmayı hak etmesini önerdi.

Türk tarafının son beş yıldır izlediği siyasetin sonunun ne yazık ki ağır bir hezimet olduğunu zaten bu kafayla gidilebilecek başka bir yer de bulunmadığını ifade eden Çeler, “Boşa geçen bunca zamandan sonra herkes akıl yolunun federasyon modeline uygun arayışlara yönelmek olduğunu artık kavramış olmalıdır” dedi.

“Tatar ateşli konuşmalarına ara verip zamanını düşünmeye ayırsaydı, ne yapması gerektiğini anlayacaktı”

“Nihai çözüme ulaşılamamış olabilir fakat müzakere tarihindeki en büyük birikimin ve kazanımın federasyon temelinde yürütülen görüşmelerde elde edildiğini kimse unutmamalıdır” diyen Çeler, çözüme ulaşmanın en kısa ve en güvenli yolunun, birikimin en çok olduğu zemine dönmekten geçtiğini, bu noktada Rum tarafının Crans Montana’da tüm dünyanın gözü önünde açığa çıkan “siyasi eşitliği kabul etmeme” tavrını derhal terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “Kıbrıslı Türklerin, federal devletin siyasi eşit iki ortağından birisi olması gerektiği artık herkesçe anlaşılmalıdır. Sayın Tatar, Cenevre yolunda ‘Son beş yılda sergilediğim reddiyeci tutumla toplumum adına ne elde ettim?’ diye kendi kendine sorsun ve işiteceği sarsıcı yanıt karşısında, acı gerçekle yüzleşmiş bir kişi olgunluğuyla düşünmeye başlasın. Eğer ateşli konuşmalarına ara verip zamanının bir bölümünü düşünmeye ayırırsa, o da ne yapması gerektiğini anlayacaktır” ifadelerini kullandı.