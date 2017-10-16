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Cemaller yemin ederek görevine başladı

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Cemaller yemin ederek görevine başladı
Lefke Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Füsun Cemaller bugün yemin ederek yeni görevine başladı.

Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreninde, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Narin Ferdi Şefik, törende yaptığı konuşmada, haziran ayında Lefke Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Cemaller’in, kadro doluluğu nedeniyle yemin töreninin yapılamadığını anımsattı. Şefik, bir Kaza Mahkemesi Yargıcı’nın emekliye ayrılması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ardından Cemaller’in yemin töreninin bugün yapılabildiğini söyledi.

Şefik’in kısa konuşmasının ardından Cemaller’in kısa özgeçmişi okundu ve Füsun Cemaller yemin etti. Cemaller’in ataması, bugünden itibaren geçerli olacak.

CEMALLER’İN ÖZGEÇMİŞİ

16 Ekim 2017 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Füsun Cemaller, 30 Mayıs 1979 tarihinde Lefkoşa’da doğdu.

Marmara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra staj süresine müteakip 3 Aralık 2002 yılında avukatlık kaydını yaptırdı.

2 Temmuz 2007 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atanan Cemaller, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Ağır Ceza Mahkemelerinde; Lefkoşa ve Lefke’de oturum yapan Güzelyurt, Gazimağusa ve en son Girne Kaza Mahkemesi’nde görev yaptı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Cemaller, İngilizce biliyor.

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