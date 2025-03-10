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Cenevre genişletilmiş Kıbrıs toplantısı için program açıklandı

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Kıbrıs sorununa ilişkin olarak önümüzdeki hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak genişletilmiş toplantının "gayri resmi" programı Pazartesi günü Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı.
Cenevre genişletilmiş Kıbrıs toplantısı için program açıklandı

Toplantı 17 ve 18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve Kıbrıs'ın her iki tarafının yanı sıra adanın üç garantör gücü olan Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık ile BM temsilcileri Kıbrıs sorununu görüşmek üzere bir araya gelecekler.

İlk etkinlik Pazartesi günü yerel saatle 19:00'da (Kıbrıs saatiyle 18:00) Cenevre'deki Intercontinental otelinde, her delegasyon başkanının davet edileceği ve yanında bir kişi getirmesine izin verilecek bir yemek olacak.

BM, yemeğe katılanlar için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir "fotoğraf fırsatı" olacağını da sözlerine ekledi. Intercontinental'in Le Woods restoranının menüsünde yer alan diğer şeyler arasında kavrulmuş sığır eti, chanterelles ve mantar püresi, soğan soubise ve patates cappuccino'dan oluşan bir İsviçre siyah angus filetosu var. Yemekten sonra program Salı günü sabah 9'da Intercontinental'de Guterres ve her bir delegasyon arasında bir dizi ikili görüşme ile devam edecek ve delegasyonların her biri en fazla altı kişiden oluşacak.

Ardından saat 11.30'da BM'nin Cenevre'deki binası Palais des Nations'da genişletilmiş toplantının kendisi başlayacak.

Bir kez daha delegasyonların en fazla altı kişiden oluşması ve toplantının 14.30'da sona ermesi planlanıyor. Guterres ve her delegasyonun başkanı bir açılış konuşması yaparken, her delegasyon "delegasyonlarında kadın katılımcıların önemli ölçüde yer almasını sağlamaya teşvik ediliyor."

Nikos Christodoulides Cumartesi günü Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmede toplantıya "net bir planla" katılacağını söylemişti.

"Cenevre'ye net bir planla, net bir tasarımla gittiğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Ne elde etmek istediğimizi çok iyi biliyoruz ve bu da görüşmelerin 2017 yazında kesildiği yerden yeniden başlamasından başka bir şey değil" dedi.

Daha önce Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının "yapıcı bir şekilde" hareket edeceğini söylemiş, ancak aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi müzakerelerin ancak Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edildikten sonra başlayabileceğinde ısrar etmişti. Ancak Tatar, müzakerelerin başlaması için kesin kırmızı çizgilerine rağmen, müzakerelerin olmadığı bir ortamda Kıbrıs'ın iki tarafının birbiriyle işbirliği yapabileceği verimli bir zemin olduğunu vurgulamak istedi.

Kaynak: CyprusMail
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