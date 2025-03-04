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Cenevre öncesi yoğun hazırlık...

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Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de gerçekleştirilecek kritik randevu ışığında iki eksende hareket ettiği belirtildi.
Cenevre öncesi yoğun hazırlık...

“Cenevre Işığında Yoğun Ön Hazırlık” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin  Cenevre öncesinde yoğun bir ön hazırlık yaptığını ve ortaya çıkabilecek tüm olası senaryoları incelediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum tarafının açıklama oyunlarına girmekten kaçınmasına paralel olarak, yapıcı bir yaklaşım sergilediğini de ileri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iki hafta içerisinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya yönelik  hazırlıklarını sürdürmek için dün de ofisinde olduğunu kaydeden gazete, Rum tarafında düşünceler ve hazırlığın yoğun olduğunu, çünkü Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir randevuya daha, yeterince hazırlanmış şekilde gitmek istediğini belirtti.

Hristodulidis ile Kıbrıs grubunda yer alan çalışma arkadaşlarının tüm olası senaryolar üzerinde çalıştığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Cenevre’deki toplantı esnasında ortaya çıkabilecek şeylere hazır olduğunu ifade etti.

Rum kesiminin geçen cumartesi akşamı 17-18 Mart tarihlerinde genişletilmiş formatta Cenevre’de yapılacak gayri resmi toplantının programı konusunda bilgilendirildiğini de kaydeden gazete, hafta içinde BM’nin taraflara resmi davet iletilmesinin beklendiğini ekledi.

Hristodulidis

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de geçen pazar günü yaptığı açıklamada Cenevre’deki toplantıya yalnızca olumlu bir sonuç elde etme hedefiyle gideceğini söyledi.

Hristodulidis EOKA Başkan Yardımcısı Grigoris Afksentiu’nun Maşera köyünde düzenlenen anma töreninin ardından yaptığı konuşmada Rum kesiminin hazırlığını sürdüğünü, bununla birlikte Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi konusunda da bilgilendirildiklerini ifade etti.

Açıklamasında Cenevre’ye yalnızca olumlu bir sonuç elde etme hedefiyle gideceklerini yineleyen Hristodulidis, olumlu sonucun ise müzakerelerin yeniden başlaması ile müzakerelerin yeniden başlamasına yaklaşmalarının ötesinde bir şey olamayacağını savundu.

Hristodulidis’in pazar günkü açıklamasında Türk tarafının iki devlet çözümüyle ilgili söylemlerini yorumlamaya çağrıldığını ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden söz ettiğini kaydeden gazete, Costa’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçen hafta telefonda görüştüğünü ve görüşmede Suriye meselesi, Ukrayna’daki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun ele alındığını anımsattı.

Costa-Erdoğan  görüşmesinde Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın AB’nin, Türkiye ile AB arasındaki bağları güçlendirmeye hazır olduklarını söylediğini aktaran Hristodulidis, Costa’nın bunların, üzerinde mutabakata varılan çözüm çerçevesi temelinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olduğuna atıfta bulunduğunu da iletti.

Costa’nın yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirmek üzere kendisiyle de iletişime geçtiğini söyleyen Hristodulidis, olumlu gelişmeler yaşanıp yaşanmayacağının Türkiye’ye bağlı olduğu iddiasında da bulundu.

Hristodulidis Cenevre’deki toplantıya atıfta bulunarak, olumlu bir sonuç ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Beklentiler Düşük Ancak BM Genel Sekreteri Hedefe Bağlı” başlıklı haberinde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak genişletilmiş formatta Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıyla ilgili beklentilerin düşük olduğunu, ancak BM tarafından bu toplantının organize edilmesinin BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa olan bağlılığını teyit ettiğini ekledi.

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