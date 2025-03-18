Cenevre'deki 5'li Kıbrıs toplantısı ikinci gününde devam ediyor; Avrupa yetkilileri arasında telefon trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın temsilcilerini de bir araya getiriyor.

Guterres, bir otelde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Britanya Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty beraberindeki heyetler ile ayrı ayrı görüşmeye başladı.

Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına 5 kişi eşlik ediyor.

Tatar: Daha fazla gayret gerekiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'in dün akşam heyet için verdiği akşam yemeği sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi gerektiğini belirtmişti.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Tatar, "Şu anda iki yakın tarafın işbirliğine odaklanıyoruz. Hep geçmişi unutmak ve ileriye bakmak gerektiğini söylüyorum. Yapıcı ve bize yakışır bir şekilde ileriye nasıl bakacağımızı, bütün değerlerimiz ve çabalarımızla memleketimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğimize odaklanmalıyız. Türkiye'nin desteği bizim için önemli. Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

AB kurmayları arasında telefon trafiği

Cyprus Mail'in haberine göre; Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi ve bu konuda GKRY lideri Hristodulidis'i bilgilendirdi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hristodulidis'in pazartesi sabahı Cenevre'de yapılan Ulusal Konsey toplantısının ardından hem Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hem de Costa ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı, Ursula von der Leyen'in Kıbrıs'la ilgili Cenevre gayrı resmi toplantısının sonucuyla “çok ilgilendiğini” bildirdi.

BM Genel Sekreteri'ne, "Türkiye'nin BM kararları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini" söyleyen Costa, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın AB'nin stratejik çıkarlarının bir parçasını oluşturduğunu ve AB üyesi olarak istikrarlı, bağımsız, barışçıl ve tam işlevsel bir Güney Kıbrıs'ın da bunun bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynaklara göre Costa ayrıca AB'nin Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye bağlı kalmaya devam ettiğini ve Ankara'nın Kıbrıs sorunu ve KKTC konusundaki kararlılığının AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir unsurunu oluşturduğunu söyledi.