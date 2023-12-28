Cengizköy sahilinde çevre temizliği yapıldı

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Kulübü iş birliği ile Cengizköy sahilinde çevre temizliği yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlikle konuşma yapan Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, amaçlarının çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamak olduğunu söyleyerek, daha sağlıklı bir toplum yaratmak için bu tür etkinliklere devam edileceğini belirtti.

Etkinliğe LAÜ Çevre Kulübü, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği üyeleri, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Lefke İstiklal İlkokulu, Yedidalga İlkokulu öğrencileri katıldı.