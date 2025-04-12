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Cevdet Yılmaz: KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldiklerini duyurdu.
Cevdet Yılmaz: KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldiklerini duyurdu. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek verdi.

Cenevre’de düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıyı hatırlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu toplantıda sergilediği ilkeli duruşa dikkat çekti. Yılmaz, “KKTC’nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs adasındaki gerçekler temelinde mümkün olabileceğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğinin süreceğini belirtti.

“KKTC’nin kalkınması, Kıbrıs Türkü’nün huzur ve refahı ve KKTC’nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz” diyen Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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