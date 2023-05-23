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Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 100'e giren LAÜ’den büyük başarı

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Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 100'e giren LAÜ’den büyük başarı
Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 100'e giren LAÜ’den büyük başarı

Dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerine göre sıralandığı “SCImago Institutions Rankings (SIR) ” sonuçları açıklandı.  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), araştırma alanlarındaki başarı sıralamalarında adadaki tüm üniversiteler arasında dünyada ilk 100’e giren tek üniversite oldu.

            LAÜ, Scopus dizini kullanılarak SCImago Institutions Rankings tarafından yapılan başarı sıralamasında, “Çevre Bilimleri” alanında dünya genelinde ilk 100'e girme başarısını elde etti.  LAÜ bu kategoride adadaki tüm üniversiteler arasında birinci sırada, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 14. sırada kendine yer bulurken, dünya genelinde ise 93. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

            Ayrıca, “Enerji” alanında da Lefke Avrupa Üniversitesi, SCImago Institutions Rankings başarı sıralamasında yine adada birinci ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında da 57. sıradaki yerini aldı.  Dünya genelinde ise LAÜ, belirtilen alanda 343. sırada kendine yer buldu.  

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, SCImago Institutions Rankings’in  araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etkiye dayalı üç farklı gösterge setini birleştiren bir sıralama yöntemi olduğu belirtilerek, bu göstergelerin kurumun Scopus veri tabanı kullanılarak web üzerindeki görünürlüğü ile ölçüldüğü ifade edildi. Küresel ölçekteki sıralamalarda elde edilen başarının dikkat çekici olduğu belirtilen açıklamada, LAÜ’nün uluslararası alanda sürdürmekte olduğu başarılı çalışmalarına bir yenisini daha eklediği ifade edilerek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür edildi.

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