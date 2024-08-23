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Çevre Platformu'ndan İskele Long Beach’te eylem

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Çevre Platformu, 31 Ağustos Cumartesi günü “adanın doğal güzelliklerini korumak" amacıyla İskele Long Beach’te eylem düzenleyecek.
Çevre Platformu'ndan İskele Long Beach’te eylem

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Çevre, Halk Sağlığı ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert Çevre Platformu adına yazılı açıklama yaparak  "gidişata dur demek ve adanın doğal güzelliklerini korumak" amacıyla düzenleyecekleri eyleme tüm halkı davet etti.

Tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan Mert, adanın en değerli hazineleri olan su ve toprağın herkesin ortak mirası olduğunu vurguladı.

Son yıllarda, Kuzey Kıbrıs’ta artan çevresel tahribatın, bu kıymetli kaynakların hızla tükenmesine neden olduğunu belirten Mert, eylemin, sadece bir protesto değil, adanın su ve toprak kaynaklarını koruma, çevresel farkındalığı artırma ve sürdürülebilir bir geleceğe birlikte adım atma çağrısı olduğunu vurguladı.

“Ne yazık ki, çevreye saygı duymayan, çevremizi tahrip eden bazı inşaat faaliyetleri ve bu süreçte çevreye karşı gösterilen duyarsızlık, Kuzey Kıbrıs’ın doğal dengesini tehdit etmektedir. Belediyeler ve hükümetin bu konudaki sorumluluğu ise büyük önem taşımaktadır. Ancak, çevre koruma önlemleri konusunda yeterince hassas olunmaması, geleceğimizi riske atmaktadır” ifadelerini kullanan Mert, eylemde, Kuzey Kıbrıs’ın denizleri ile diğer doğal su kaynaklarının korunması, tarım alanlarının yok edilmesine karşı duruş sergilemek ve ormanların tahribatını önlemek için seslerini yükselteceklerini kaydetti.

Mert şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bu sorunlar, yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, çevreye duyarlı her bireyin bu mücadelenin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz.  Unutmayalım ki, Kıbrıs’ımızın doğası bizlerin mirası değil, gelecek nesillerin bize emanetidir. Bu emaneti korumak için bir araya gelmeli, adamızın yeşiline ve mavisine sahip çıkmalıyız. Katılımınız, mücadelemize güç katacak ve Kıbrıs’ın doğasına duyduğumuz saygıyı tüm dünyaya gösterecektir. Çevre Platformu olarak, bu anlamlı etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hep birlikte Kıbrıs’ımız için harekete geçelim, doğanın sesi olalım!”

Çevre Platformu'nda yer alan örgütler şunlar: "Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Şehir Plancıları Odası."

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