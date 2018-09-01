Chemnitz’te hayat duracak

Almanya'da hafta sonundan beri şiddet olaylarının yaşandığı Chemnitz kentinin, Cumartesi günü hem sağ popülist eylemcilerin hem de karşıt kesimlerin gösterilerine sahne olması bekleniyor.

Hafta sonunda bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların gösterilerine sahne olan Chemnitz kent merkezinde Cumartesi günü de bir dizi protesto eylemi bekleniyor. Sağ popülist AfD partisi, geçen Cumartesi gecesi bıçaklanarak öldürülen bir Alman vatandaşı için bir sessiz yürüyüş çağrısı yapmıştı. Cinayet suçlamasıyla Irak ve Suriye uyruklu iki mülteci tutuklanmıştı. AfD'nin yürüyüş çağrısında "yasa dışı göç politikasının neden olduğu ölülerin ve mağdurların” mateminin tutulacağı ifadesi yer alıyordu. Yürüyüşe, Pegida olarak adlandırılan “Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketi de katılacağını duyurdu.

Aşırı sağcılara karşı geniş katılımlı gösteri

Bu yürüyüşe paralel olarak, Chemnitz'te şiddet eğilimli holiganların ve aşırı sağcıların da katıldığı gösteriyi düzenleyen sağ popülist "Pro Chemnitz” adlı girişim de yeniden bir gösteri hazırlığı içinde. Bu gösteriye karşı, 70'ten fazla dernek, örgüt, parti, birlik ve girişim ortaklaşa bir karşı gösteri yapacak. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, şehirde çok sayıda polis memurunun görev yapacağını açıkladı.

Holigan ve aşırı sağcılara karşı yapılacak gösteriye, tanınmış politikacılardan da destek bekleniyor. Birlik 90/Yeşiller partisinden Cem Özdemir ve parti eş başkanı Annalena Baerbock'un yanı sıra, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ve parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da karşı gösteride yer alacak.

"Chemnitz sadece aşırı sağcı güruhtan ibaret değil”

Chemnitz'te Cumartesi yapılacak büyük gösteriler öncesinde federal düzeyde ve eyaletler düzeyinde politikacılar, aşırı sağcılıkla mücadele çağrısında bulundu ama aynı zamanda da genelleme yapılmaması gerektiğini belirtti. Federal Hükümet'ten Chemnitz’e gelen ilk isim olan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Alman vatandaşının bıçaklandığı yere çiçek bıraktı ve Chemnitz ile Saksonya eyaletinin sadece aşırı sağcı güruhtan ibaret olmadığını belirtti. Doğu eyaletlerindeki insanların neler başardığının unutulmaması gerektiğini hatırlatan Giffey, angaje olan ve toplumun birliği için mücadele verenlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Federal Aile Bakanı, federal yönetimin demokrasinin teşvik edilmesi için yapılan programları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Devletin düzenine güven çağrısı

Saksonya Eyalet Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Michael Kretschmer de, Chemnitz yaptığı ziyaretti, şiddet tohumları eken, nefret yayanlarla, toplumun merkezindeki sıradan vatandaşlar arasındaki farkı görmenin "çok önemli” olduğunu belirtti ve herkesin "aynı kefeye konulamayacağını” söyledi. Chemnitz'te perşembe akşamı yaklaşık 500 kenti sakini ile bir araya gelen Kretschmer, burada yaptığı konuşmada, "Birlikte yaşamamızın temeli demokrasi ve hukuk devleti ilkeleridir” diyerek, devletin düzenine güvenilmesi çağrısında bulunmuştu.

Tutuklama emrini sızdırana AfD'den iş teklifi

Bu arada Chemnitz'te işlenen cinayetin ardından zanlılar hakkında çıkartılan tutuklama emrinin internette yayımlanmasına ilişkin olarak suçunu itiraf eden ve görevden uzaklaştırılan memura, sağ popülist AfD partisinden iş teklifi geldiği bildiriliyor. Alman Haber Ajansı’na (dpa) konuşan Baden-Württemberg Eyalet Parlamenteri AfD'li Stefan Räpple, görevden uzaklaştırılan memurun, eyalet parlamentosundaki ekibine katılabileceğini kaydetti. Tutuklama emrinin yasalara aykırı bir şekilde yayınlanması, siyasetçiler ve meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.