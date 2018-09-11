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Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği Karavezirler’i ziyaret etti

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Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Necati Özcihangirli ve birlik üyeleri bugün (11.09.2018), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği Karavezirler’i ziyaret etti

Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Necati Özcihangirli ve birlik üyeleri bugün (11.09.2018), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, önümüzdeki dönemde bölgeye bir atış poligonu yapılacağı yönünde bir çalışma başlatıldığını ve bu poligonun tüm bölge avcıları ve atıcıları tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

Karavezirler ayrıca, yaban hayatı korumak amacı ile birlik tarafından bölgeye yerleştirilen sulukların da zaman zaman doldurulması konusunda, belediye olarak birlikle işbirliği içerisinde çalışılacağını söyledi.

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