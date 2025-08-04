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“Çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için anahtar Türkiye’de"

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Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi Colin Stewart ile bugün yaptığı son görüşmede, geçen ay tutuklanan ve hâlen kuzeyde gözaltında bulunan beş Rum’un durumunu gündeme getirdi.
“Çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için anahtar Türkiye’de"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, görevden ayrılan Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi Colin Stewart ile bugün yaptığı son görüşmede, geçen ay tutuklanan ve hâlen kuzeyde gözaltında bulunan beş Rum’un durumunu gündeme getirdi.

Rum Basınına göre Bu bilgiyi, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Victor Papadopoulos açıkladı.

Papadopoulos, Christodoulides’in “Türk destekli rejim tarafından kuzeyde tutuklanan kişilerin ve devam eden sözde yargılamanın konusunu gündeme getirme fırsatı bulduğunu” söyledi.

Duruşmayı “maskaralık” olarak nitelendiren Christodoulides’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği vatandaşı olan beş Rum’un çektiği acılardan” bahsettiğini aktardı.

“Bu kabul edilemez bir durumdur. BM Genel Sekreteri’ne [Antonio Guterres], AB kurumlarına, AB üye devletlerine, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine ve Kıbrıs’ın üyesi olduğu tüm uluslararası kuruluşlara gerekli girişimlerde bulunduk.” dedi.

Geçiş kapılarının bu tutuklamalara tepki olarak kapatılması yönündeki çağrılar sorulduğunda ise Papadopoulos, “Cumhurbaşkanı bu konudaki açıklamalarında netti” dedi.

Christodoulides, Pazar günü EDEK ve ELAM partilerinin yanı sıra Sözde Mağusa Sorumlusu Yiannis Karousos’un geçiş kapılarının kapatılması yönündeki önerilerini açıkça reddetmişti.

“Biz, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, insanların kuzeydeki bölgelere geçmesini asla engellemedik. Bunu yapan Türkiye ve kuzeydeki idaredir. Hatırlatırım ki, 2003 yılında geçiş kısıtlamalarının kısmen kaldırılması kararı kuzeydeki yönetim tarafından alınmıştı” dedi.

Papadopoulos, tutuklamalar konusunun yanı sıra Christodoulides ile Stewart’ın Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiğini ve “çözümün anahtarının Ankara’da olduğu” konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

“Çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için anahtar Türkiye’dedir” dedi.

Stewart’ın, her iki tarafın liderliğinde de çözüm yönünde “isteksizlik” olduğuna dair ifadeleri sorulduğunda ise Papadopoulos, “Biz bu tür değerlendirmelere katılmıyoruz” yanıtını verdi.

“Hepimiz BM kararlarıyla bağlıyız ve BM temsilcileri BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağlıdır. Ancak herkes biliyor ki –ve bugün de konuşuldu– anahtar Ankara’dadır. BM kararlarının Kıbrıs sorunundaki tüm konularda ve her düzeyde uygulanması için BM ile iş birliği yapıyoruz.” dedi.

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