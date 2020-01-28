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Çin Devlet Başkanı Jinping: 'Şeytani' virüse karşı bir savaş yürütüyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 106 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vakalarını incelemek için Çin'e gitti
Çin Devlet Başkanı Jinping: 'Şeytani' virüse karşı bir savaş yürütüyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin 'şeytani' koronavirüs salgınına karşı ciddi bir savaş yürüttüğünü belirtti ve hükümetin hastalığı kontrol etme yönündeki çabalarında şeffaf olacaklarının sözünü verdi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını incelemek üzere ülkede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ) yetkilileriyle görüşen Devlet Başkanı Şi Jinping, "Bu salgın bir şeytan ve biz şeytanın saklanmasına izin veremeyiz" dedi.

Şi, "Çin hükümeti her zaman, salgına dair bilgilerin yerel halka ve yabancı ülkelere zamanında açıklanmasına yönelik açık, şeffaf ve sorumlu bir tutum benimsedi" ifadelerini kullandı.

DSÖ: Çin'e güveniyoruz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin'e güvendiklerini belirtti. Çin'in aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin'e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ghebreyesus, Pekin'de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de görüştü.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin'den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ'nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı. Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor" diye ekledi.

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