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SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı

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Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı 7 günlük Bahar Bayramı tatilinde COVID-19'a bağlı ölümler azaldı.
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak'ta hastanelerde virüse bağlı 6 bin 364 ölümün kayıtlara geçti.

Açıklamada, 289 hastanın virüse bağlı solunum yetmezliğinden, 6 bin 75 hastanın ise virüsün ağırlaştırdığı kronik hastalıklara bağlı komplikasyonlardan öldüğü bilgisi verildi.

Ölümlerin sayısı, 12 bin 658 ölümün bildirildiği 13-19 Ocak haftasına kıyasla yarıya yakın azalırken, yeni açıklanan rakamlarla COVID-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 7 Aralık 2022'den itibaren doğrulanan can kayıplarının sayısı 78 bin 960'a çıktı.

COVID-19 nedeniyle halen 26 bin 156'sı ağır, 215 bin 958 hasta hastanelerde tedavi edilirken, hasta sayısı da önceki haftaya göre yarı yarıya azaldı.

CDC'nin bu hafta içinde paylaştığı verilere göre, ülkede COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hasta sayısı ve virüse bağlı ölümler son bir ayda azalma eğilimine girmişti.

Hastanelere ve kliniklere başvuranların sayısı, 23 Aralık 2022'de 2 milyon 860 milyon ile en yüksek sayıya ulaşırken bir ayda yüzde 97,8 azalarak 23 Ocak'ta 63 bine düşmüştü.

Tedavi görenlerin sayısı da 5 Ocak'ta 1 milyon 630 bin ile en yüksek noktaya çıkarken, yüzde 84,8 azalarak 23 Ocak'ta 248 bine gerilemişti.

4 Ocak'ta 4 bin 273 ile en yüksek seviyeye ulaşan günlük ölüm sayısı ise 23 Aralık'ta 896'ya düşerek yüzde 79 azalmıştı.

CDC Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyou, 22 Ocak'ta, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

Rakamlar gerçek tabloyu yansıtıyor mu?

Hasta ve ölüm sayıları, istatistiklerin tutulmasında uygulanan standartlara dair belirsizliğin yanı sıra Çin nüfusunun büyüklüğü ve salgının çapı dikkate alınarak yapılan tahminlere kıyasla oldukça düşük olması nedeniyle tereddüde yol açıyor.

CDC, geçen ayın başında hastanelere yolladığı talimatta istatistiklerin tutulmasına yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliği olan can kayıplarının COVID-19'dan sayılacağını bildirmişti.

Çin, COVID-19 tedbirlerinin aralık başında aniden kaldırılmasıyla bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Büyük şehirlerdeki yayılmanın tetiklediği salgın dalgasının ardından Bahar Bayramı'nda yeni yıl kutlaması için memleketlerini ziyaret edenlerin, salgının küçük ve orta ölçekli şehirlere ve taşra yerleşimlerine yayılmasına yol açacağından endişe duyuluyordu.

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity, yeni yıl kutlamasının öncesini ve sonrasını kapsayan iki haftalık dönemde vaka sayısının ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceğine işaret ederek 13-27 Ocak tarihlerini kapsayan iki haftalık dönemde günlük vaka sayısının 4,8 milyona, günlük ölüm sayısının 36 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

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