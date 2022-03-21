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Çin’de Yolcu Uçağı Düştü, Devlet Televizyonu “Kaza” Dedi

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Çin'de Kunming'den Guangzhou'ya ilerleyen 123 yolcu taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Uçağın düştüğü yerde alevler yükselirken Çin devlet televizyonu olayı "kaza" olarak adlandırdı. Uçağın burun üstü düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çin’de Yolcu Uçağı Düştü, Devlet Televizyonu “Kaza” Dedi

China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Guangxi bölgesinde düştü…

Kunming’den Guangzhou’ya hareket eden 133 yolcu taşıyan uçağın düşme sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çin devlet televizyonunun “kaza” olarak adlandırdığı olay sonunda dağlık bölgede alevler yükseldiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda da sivillerin dağlık bir alanda yükselen alevleri çektiği görüntüler yayınlandı.

Uçak takip platformları, Çin’de düşen uçağın rotasını ve düştüğü konumu paylaştı.

Air China ve China Southert Airlines ile birlikte Çin’in en büyük üç havayolu şirketinden biri olan China Eastern Havayolu, iç ve dış hatlarda hizmet veriyor ve Şangay merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın düşme anları anbean kayıtlara geçti.

Uçağın detayları ve kazada ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, “Arama-kurtarma ekipleri bölgeye ilerliyor” denildi.

Boeing 737’nin neden düştüğü henüz bilinmezken, uçağın 6 yıllık olduğu belirtildi. Çin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçakla irtibatın Wuzhou’da kaybedildiğini duyurdu. Çinli yetkililer uçakta 133 yolcu olduğuna dair açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da belirterek uçakta 123 yolcu ve 9 mürettebat olduğunu duyurdu.

Uçağın 29.100 feet irtifada seyrederken bir anda 9 bin feet’e düştüğü ve daha sonrada 3.225 feet alçaklıkta yoluna devam ettiği de kayıtlarda yer aldı.

Boeing kazanın ardından bir açıklama yapmazken, Boeing hisseleri yüzde 6.4 düştü.

Son yıllarda havacılık alanında en güvenli ülkelerden biri olarak öne çıkan Çin’de son ölümlü kaza 2010’da meydana gelmiş ve Embraer E-190 jetin düşmesi sonrasında uçaktaki 96 kişiden 44’ü yaşamını yitirmişti.

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