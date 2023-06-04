Çin’in taykonot ekibi Dünya’ya döndü

Xinhua’nın haberine göre, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu’yu taşıyan Şıncou-15 uzay kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü’ndeki Donfıng sahasına indi.

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şıncou-15 uzay mekiği, 29 Kasım 2022’de fırlatılmış, ekip 30 Kasım 2022’de istasyona ulaşarak göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan dördüncü taykonot grubu, 6 ay boyunca uzay istasyonunun ana iskeletinin kurulumu ile gelecek deneyler için hazırlık işlemlerini yürütmüş, bunun için 4 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Taykonotlar, Şıncou-16 mekiği ile 30 Mayıs’ta istasyona gönderilen Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao’nun oluşturduğu yeni taykonot ekibine görevi devretmişti.

ÇİN’İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD’nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve uzay teleskobundan oluşması planlanan “Tiengong” (gök sarayı) istasyonu, tamamlandığında Rusya’nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası “Tienhı” (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021’de, ilk laboratuvar modülü “Vıntien” (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022’de, 2. laboratuvar modülü “Mıngtien” (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022’de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun “T” biçimli ana iskeleti tamamlanmış, kurulum aşamasının ardından “uygulama ve geliştirme aşaması” başlamıştı.

“Şüntien” (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona “Şıncou” (kutsal gemi) mekikleriyle personel, “Tiencou” (gök gemisi) mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.